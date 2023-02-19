城隧獅隧「易通行」亦延遲 運輸署長：的士「司機卡」免費不符公帑原則

原定首季推 年底前全推目標不變

目前全港有80輛登記車輛，截至上周四（16日），當局已發出46萬張易通行的車輛貼。羅淑佩昨在有線新聞《有理有得傾》表示，城門隧道和獅子山隧道實施易通行的安排亦將順延，其他則按計劃進行，所有收費隧道今年底前落實易通行的目標不變。政府曾表示，希望城隧和獅隧道於今年第一季落實易通行。

對於的士業界一直希望政府可豁免的士司機每張120元「司機卡」收費，羅淑佩重申有關收費只是收回成本價，而20萬名持的士牌照者，並非全部均為活躍的士司機，大部分沒駕駛的士，若每人獲派一張司機卡，並不符合使用公帑原則。她說，為的士業界辦理車輛貼和司機卡而增設的專屬服務站將開放至4月底，相信業界有時間辦理。

香園圍首條跨境巴士線周五開通

另外，本月6日正式開通的香園圍口岸，周五（24日）起將有首條跨境直通巴士線服務。香港永東巴士由當日起開通經香園圍口岸的大灣區惠州市直通巴士服務，周一（20日）起在線上系統公開售票。有關往惠州直通巴士的兩個市區上客點，分別位於油麻地上海街380號（油麻地港鐵站A1出口）及尖沙嘴中港城地下交通交匯處，直通巴士會途經香園圍口岸，正價單程收費100元，本月24日起設優惠價80元，永東表示有關優惠應會維持至清明假期前。