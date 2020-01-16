上水村屋檢859棵大麻 拘「管理人」

無業男稱網上自學種大麻

警方毒品調查科高級督察曾憲釗稱，警方昨在上水金錢村一幢3層村屋內，檢獲859棵共重70公斤的懷疑大麻植物，以及一批懷疑用作培育大麻的工具。被捕男子涉嫌管理種植場，稱在網上自學種植大麻。警方不排除會有更多人被捕。

按成長分區 石油氣機控溫

村屋約有2100平方呎，在1樓及2樓共有5間房，房間內各有一個月曆，提醒施肥、淋水等。被捕人根據大麻成長速度分類到不同房間培植，包括幼苗、成長中、接近成熟等數個區域。每個房間都有不同設備，例如太陽燈、遮光布、隔熱棉甚至以石油氣推動的二氧化碳機器，可用作控制溫度及濕度，以加快種植及加強培植效果。警方形容種植場相當有規模及系統，又稱若電力超出負荷而漏電或火警，有可能引致石油氣爆炸，波及附近居民，後果不堪設想。

警方根據檢取的大麻數量及種植場規模，推算種植場每年可收成約687公斤大麻毒品，市值可達1.2億元，預計供應本港市場。警方估計種植場運作約數個月，尚未收成及未有收入。經過初步調查，警方相信有販毒集團從海外引入一批大麻種子及相關工具用作培植及販賣。警方重申種植大麻一經定罪，最高可判監5年及罰款10萬元。