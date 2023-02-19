求情盼勿判「摧毁刑罰」 官：案中暴動才摧毁

兩宗區院案件昨均移師西九龍裁判法院處理。首案罪成被告包括袁均穎（現年34歲，下同）、黃蔚霖（26歲）、黎穎霖（26歲）、吳沛伶（21歲）、甄衛兒（21歲）、彭漢深（32歲）、張俊軒（20歲）、韋珍兒（尼泊爾裔，24歲）、梅卓羚（26歲）、林耀基（29歲）及鄭子健（30歲）。法官下令11人繼續還押至3月4日判刑。

官：被告信中皆稱悔

應犯案前考慮

部分被告由代表律師呈上親筆求情信。王官指出，被告在信中無一不是對參與暴動感到非常後悔，特別是見到年邁家人替自己擔心而抱歉，但不是等到現在才懂得寫信求情，表達痛楚，而是應早於犯案前考慮後果。其中土生土長的尼泊爾裔韋珍兒於信中稱家人才是事件中最難過。王官認同被告家人的情况令人痛心，但無可奈何被告要承擔自己的責任。

辯方呈囚30月案件盼參考

辯方亦提出一宗暴動罪案例，案中女被告判囚30個月，她被捕時間與本案相差一小時、被捕位置與本案相距數百米，以及該案主審法官形容兩案有牽連，辯方認為案例值得參考。最後鄭子健的代表律師認為，判刑起點應不多於4年2個月，同時建議法官考慮被告背景良好、家人承受苦楚等因素，酌情減刑3個月。

油麻地暴動11男3‧11判刑

官稱求情信用心必悉數讀

另一案件中11名男被告否認在油麻地暴動受審，早前均裁定暴動罪成，其中10男昨日求情，包括陳建熹（18歲）、陳子健（22歲）、鄭浩麟（25歲）、鄭偉傑（23歲）、張浩然（24歲）、周明摯（41歲）、方淦輝（23歲）、馮天程（21歲）、何焯銘（34歲）及何仲玹（22歲）。餘下一男張元山（23歲）的求情押後至3月11日，同日一併處理所有被告判刑。

辯方求情稱，本案情節在同類型案件中屬較輕微，而且部分被告能同意控方證據、審訊期間沒提出不切實際爭辯，盼可減刑。暫委法官徐綺薇表示，各被告的每封求情信都可見筆者用心撰寫，法庭必定悉數閱讀，以更了解各被告背景及行為後判刑。

【案件編號：DCCC 409/2020、DCCC 747/2020】

明報記者

（反修例風暴）