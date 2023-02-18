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赴土救援隊回港 李家超讚「展示公務員優秀」

【明報專訊】土耳其上周一（6日）發生7.8級地震，連同鄰國敘利亞的遇難人數逾4.3萬。內地及香港特區的救援隊完成當地搜救後一同乘坐國航包機返抵北京，政務司長陳國基、保安局長鄧炳強及消防處長楊恩健昨早專程赴京迎接，其後聯同特區救援隊員於今日凌晨抵港，特首李家超到場出席迎接儀式，讚揚救援隊員無私付出，展示愛心、專業及公務員團隊的優秀。

災區救出4人 正康復

土耳其駐港總領事、外交部駐港特派員公署、保安局、消防處、衛生署、入境處官員均有出席儀式，特首逐一與返港隊員握手交談。消防搜索犬Umi及Twix則被車接走檢疫。李家超稱知道部分隊員在當地「凍到瞓唔到覺」，但仍以「熱誠抵住冷風」爭分奪秒拯救生命，周一將再邀隊員到禮實府致謝。

載着內地及特區政府救援隊的專機昨午4時許抵達北京首都國際機場，機場舉行歡迎儀式，外交部、港澳辦及特區政府等官員都有出席。陳國基於歡迎儀式致辭感謝兩隊救援隊肩負艱巨救援任務，到土耳其災區拯救生命，並代表香港市民和特區政府向他們致敬，他亦感謝國家向香港救援隊於當地救援時提供食物、燃油等支援。港府上周三（8日）派出59人的救援隊到土耳其災區哈塔伊省搜救，先後救出兩男兩女，李透露4人正在康復。

特區救援隊指揮官于文陽稱，8日行動在瓦礫拯救10人，包括4生還者。他憶述整個城市差不多所有大廈傾斜、倒塌，隊員要先鞏固再挖掘隧道拯救。他形容是次經驗寶貴，有助制定及完善救援策略 。

紅會嘆物資少衛生差 盼港人解囊

另外，周一（13日）到達土耳其安卡拉省的香港紅十字會總監（服務）林傳芃與2名職員，昨以視像方式接受本港傳媒訪問，林稱現時當地已進入安置災民及社會早期恢復階段，但當地環境惡劣，天氣寒冷，災民需大量過冬物資，醫療設施不足，擔心或出現「二次災難」如爆發傳染病。林稱香港紅十字會已撥出40萬港元賑災，呼籲港人捐款幫助當地災民，稱現時已籌得1000萬港元善款，最終目標55億港元，在未來兩年援助375萬災民。

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