赴土救援隊回港 李家超讚「展示公務員優秀」

災區救出4人 正康復

土耳其駐港總領事、外交部駐港特派員公署、保安局、消防處、衛生署、入境處官員均有出席儀式，特首逐一與返港隊員握手交談。消防搜索犬Umi及Twix則被車接走檢疫。李家超稱知道部分隊員在當地「凍到瞓唔到覺」，但仍以「熱誠抵住冷風」爭分奪秒拯救生命，周一將再邀隊員到禮實府致謝。

載着內地及特區政府救援隊的專機昨午4時許抵達北京首都國際機場，機場舉行歡迎儀式，外交部、港澳辦及特區政府等官員都有出席。陳國基於歡迎儀式致辭感謝兩隊救援隊肩負艱巨救援任務，到土耳其災區拯救生命，並代表香港市民和特區政府向他們致敬，他亦感謝國家向香港救援隊於當地救援時提供食物、燃油等支援。港府上周三（8日）派出59人的救援隊到土耳其災區哈塔伊省搜救，先後救出兩男兩女，李透露4人正在康復。

特區救援隊指揮官于文陽稱，8日行動在瓦礫拯救10人，包括4生還者。他憶述整個城市差不多所有大廈傾斜、倒塌，隊員要先鞏固再挖掘隧道拯救。他形容是次經驗寶貴，有助制定及完善救援策略 。

紅會嘆物資少衛生差 盼港人解囊

另外，周一（13日）到達土耳其安卡拉省的香港紅十字會總監（服務）林傳芃與2名職員，昨以視像方式接受本港傳媒訪問，林稱現時當地已進入安置災民及社會早期恢復階段，但當地環境惡劣，天氣寒冷，災民需大量過冬物資，醫療設施不足，擔心或出現「二次災難」如爆發傳染病。林稱香港紅十字會已撥出40萬港元賑災，呼籲港人捐款幫助當地災民，稱現時已籌得1000萬港元善款，最終目標55億港元，在未來兩年援助375萬災民。