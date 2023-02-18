丘應樺：改積極不干預 藉海外辦吸企 美議員重提關港辦 港府促停「歪心干涉」

政府發言人回覆，特區政府再次促請美國遵從國際關係的基本準則，「立即停止歪心干涉香港特區的事務」。發言人稱，政府一直按「一國兩制」原則與世界各地建立和維持經貿關係，包括設立14個海外經貿辦，而在美國的3個經貿辦會繼續無畏無懼和不偏不倚地推廣香港獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解。

財政司長陳茂波去年10月於網誌談及，政府由昔日積極不干預、大市場小政府，改向有為政府和高效市場結合的方向邁進。丘應樺昨接受香港國際財經台訪問稱，政府將利用各地辦事處推廣及溝通，並投放300億元共同投資基金，吸引有戰略優勢的企業來港開展業務，反映政府積極不干預政策改變，現更專注和針對。

美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和民主黨默克利（Jeff Merkley）日前重提《香港經濟貿易辦事處認證法案》（HKETO Certification Act），提出重新評估香港失去自治地位後，如認為本港經貿辦不應再享有相關特權、例外和豁免，便應關閉。

稱搶企非大干預 莊太量料無損港魅力

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，本港受疫情等外圍因素影響，時移世易下不能坐以待斃，否則外資不會回來。他稱搶企業不算很大程度干預，相信不會大減對外資吸引力，因本港低稅率、自由港地位無改變。

李兆波：外商顧忌難免 怕政策不一致

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，現時政府介入市場無可厚非，可為企業度身訂做待遇，建議既要開發中東、東盟市場也要繼續吸引歐美商家。但他稱打入中東及東盟市場艱巨，因人脈不多，且有新加坡競爭；歐美市場則牽涉政治元素，同樣關卡重重。李提醒，外商難免對改變積極不干預政策有顧忌，憂慮「幫我的時候會很幫我，國際局勢改變時可能就會很干預」。