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「反洗黑錢月」拘633人 最大宗55億元涉澳洲

【明報專訊】警方財富情報及調查科在過去一個多月的「反洗黑錢月」破獲多宗洗黑錢案，涉款近78.5億港元，凍結1億多港元，拘捕633人。其中最大額案件涉及清洗55億元毒品及賭博等犯罪得益，香港警方及澳洲警方聯合行動，拘捕兩人，通緝另外兩人。

被捕的416男217女介乎18至78歲，其中573人為本地居民，另外60人為內地或外籍人士，包括外傭。警方調查發現，洗黑錢款項來自1043宗本地或海外騙案，包括網購、求職、投資、網上情緣騙案等。

其中一宗牽涉最大金額的洗黑錢案，是本月2日香港及澳洲警方的聯合行動，涉款約55億元。涉案集團於2020年6月至2022年11月期間，透過10間由港人在本港開設的空殼公司及13個公司銀行户口，處理55億元犯罪得益，當中大部分懷疑來自販毒、賭博收益，亦可能涉及逃稅罪行，款項來自香港、澳洲、東南亞等地區。行動中，香港警方拘捕29歲司機及38歲無業男，並通緝兩名在逃者。

收購外傭戶口集團瓦解

另一宗最大規模的洗黑錢案來自一個由非華裔人士操控的集團，集團以1000至2500港元誘使外傭出賣銀行戶口供洗黑錢。集團自2021年5月起運作逾1.5年，清洗約3500萬港元。警方今年1月拘捕18人，包括5名骨幹成員及13名傀儡户口持有人。警方相信已瓦解該集團。

警：研加快檢控 有組織者申加刑

財富情報及調查科總督察謝子峰指出，犯罪集團在網上平台，例如Instagram或facebook發帖文收購銀行戶口，並以「搵快錢」及「筍工招募」招徠，吸引部分人交出舊帳戶及開納新帳戶。他形容集團言詞「露骨」，直接講明以什麽價錢收購哪些種類的戶口。謝稱，警方會積極與律政司研究，就洗黑錢罪行加快檢控程序，並會就有一定程度組織性及嚴重性的案件向法庭申請加刑。

財富情報及調查科高級警司陳昕表示，去年1152人因洗黑錢被捕，比2021年多180人。另外，警方發現部分市民為了賺取一千幾百元將戶口借出或賣出資料，提醒市民切勿誤墮法網。

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