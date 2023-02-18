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59歲地盤工猝死 金門：獲悉非工業意外

【明報專訊】將軍澳日出康城12期地盤，昨早一名工人工作期間感不適，自行到休息室休息後被工友發現暈倒，送往將軍澳醫院，搶救證實不治。警方將事件列作工業意外，通知勞工處跟進。勞工處昨稱已派員到場了解，並展開調查。承建商金門建築稱，獲悉事件不涉工業意外。

據了解，59歲死者黃金泉是地盤電工，一向身體健壯，無長期病患，遺下一對成年子女。他昨早8時許在日出康城12期地盤工作，約10時15分被工友發現倒臥休息帳篷旁，不省人事，無人目擊到事主昏迷的原因。黃其後送院，經搶救證實不治。

金門建築昨日回覆本報查詢稱，已即時配合警方及勞工處調查，獲悉事件不涉工業意外，稱對事件深表關注，對死者家屬致以深切慰問，會盡量提供適切協助。

叉車壓斃黑工 拘回收場負責人

另外，落馬洲鳳崗山路一個回收場周三（15日）發生工業意外，一名48歲內地男「黑工」被翻側叉車壓斃。警方調查後，前日以涉嫌協助及教唆他人違反逗留條件，拘捕回收場57歲呂姓男負責人。

該內地男工人周三下午約5時在回收場操作叉式起重車，起重車突翻側，他被壓困於車底，其後獲救，腰部受傷，半清醒下送往北區醫院，經搶救證實死亡。案件列作工業意外，交由邊界警區重案組跟進。被捕男子獲准保釋候查。勞工處昨日回覆表示，前日接報後已即時派員到場調查，已向有關東主發出「暫時停工通知書」。

入境處數據顯示，前年和去年分別進行逾1.6萬次及逾1.5萬次反非法勞工行動，分別拘捕1476和1180名非法勞工；上月1648次反非法勞工行動中有82人被捕。入境處昨稱，本港與內地全面通關後，暫未見非法勞工有明顯上升趨勢，會密切關注。

相關字詞﹕入境處 非法勞工 勞工處 工業意外

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