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官斥警延誤6年不公 文員盜律師行240萬判緩刑

【明報專訊】律師行會計文員涉於2013至2016年將律師行共308張支票存入自己帳戶，盜竊逾240萬元。她早前承認兩項盜竊罪，區域法院法官謝沈智慧昨判刑批評，被告在首次被捕6年後才被正式落案起訴，當中的延誤「令人咋舌」和「無法接受」，對被告完全不公平，並質疑警方無認真調查，考慮延誤構成有力求情理由，判監28個月、緩刑3年。

不接納因病作案 官：手法證清醒

辯方早前求情稱，被告佘詩韻（現年49歲）因患嚴重抑鬱症和強迫購物症而犯案。法官表明不接納，指被告首次診斷患病到案發相距7年，其間持續接受治療，且無證據顯示其精神狀况與本案有關；相反，她在支票上打錯受款人名稱，劃去名稱後要求律師樓合伙人加簽確認，犯案手法有計劃，顯示她頭腦清醒。

不過法官同時指出，本案於2016年1月揭發，律師樓已知悉涉款去向，隨即展開民事訴訟追討，同時向警方提供資料，被告同年4月被捕；雙方翌年和解結案，被告已還清170萬元款項和訟費，惟警方2018年才就刑事程序的跟進成功向恒生銀行索取相關紀錄，2019至2021年再度索取進一步資料。法官質疑警方無認真調查，令被告2022年再次被捕及起訴，拖延6年，令人咋舌，對被告完全不公平，心理壓力不言而喻。

稱延誤期間還款免判囚「好彩」

法官表示，考慮被告首次被捕後無自暴自棄，反而努力工作還款、奉公守法，工作表現獲僱主讚賞；以其財務狀况，如非自願還款，事主成功追討機會渺茫，接納此為極有力的求情理由。法官強調判刑要具阻嚇性，但本案情况極特殊，最終就兩罪判監28個月、緩刑3年，並形容被告「好彩」，得以在延誤期間工作還款，否則必然判囚。

【案件編號：DCCC 611/22】

相關字詞﹕緩刑 區域法院 延誤 警方 盜竊 監守自盜 律師樓

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