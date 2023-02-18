控方：鄒家成文章未提矯正 鍾：批評可警惕當權者

指佔中違法達義理念 傳統媒體亦報

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟昨日稱，鄒家成在文中表明「反共」，將中國當成敵人，煽動讀者對中央的仇恨，亦是「不合理、無根據、不正確」的主張。鍾沛權重申，審批文章時不會逐句評估是否合理，不論他是否支持鄒的主張，他亦能理解其政治路線，加上本土派人士常用反共等字眼，他沒特別留意。

控方續指，鄒家成文中主張圍堵中共，反對一國兩制，否定中央主權，不論國安法是否生效也是違法。鍾沛權則反駁稱無案例證明提倡圍堵或反對中共是違法，而上述言論純屬姿態，要考慮對方的實際行動；鍾又舉例，港大法律系前教授戴耀廷提倡佔中「違法達義」理念時，即使是違法手段，不少傳統媒體均全文刊出，因內容關乎公眾利益，需要報道。

控方又質疑，鄒家成的主張激烈、違法，「公眾無需要知道囉」。鍾沛權則強調鄒在初選勝出，將參選立法會，公眾應盡早知悉及討論其政見，而「政府都有必要知道」；另補充若政府禁制這些看似危險的主張，「反而為呢啲政治主張戴上光環」，轉到隱閉的地方傳播，或會更危險。

本案的發布煽動刊物罪源自《刑事罪行條例》，條例訂明矯正政府錯誤等屬合法辯解。控方詢問鍾沛權認為文章符合哪項辯解，鍾則認為傳媒的角色是監察政府、指出問題，即使受訪者激烈批評政府、無提出具體改善建議，其聲音亦能警惕當權者思考為何出現異見者及改善，傳媒有責任如實報道。

控方不解鄒「咁仇恨中國」

鍾：港人反修例前已積不滿

另外，控方質疑鄒家成受訪時年僅23歲，在回歸後出生，而文中僅指他受2016年「魚蛋革命」及2019年反修例運動影響，形成反共理念，「我唔明白點解（鄒）對中國有咁大仇恨呢？」鍾沛權解釋，早在反修例運動前，銅鑼灣書店、城邦派候選人「中出羊子」被DQ（取消參選資格）、香港民族黨遭取締等事件，令港人憂慮自由被剝奪，加上雙普選遙遙無期，累積對中央的不滿。控方昨日開始就另一篇初選候選人梁晃維的專訪提問，審訊下周一（20日）續。

明報記者

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）