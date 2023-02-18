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法總領事官邸前總廚炒車亡 鐵騎撞壆撼路牌 領館憾失「香港法國社區支柱」

【明報專訊】一輛電單車昨日凌晨在香港仔失控撞壆，電單車司機被拋起撞向路牌，頭部重傷昏迷，送院搶救不治。死者為法國裔廚師，在港經營3間餐廳，主打法國菜及法式可麗餅（Crêpes）， 曾在法國駐港總領事官邸擔任行政總廚，領事館對其離世深感悲痛。

來港20年擁3餐廳

法國裔事主為43歲Gregory Alexandre，2003年來港生活，與妻子居於香港仔，其LinkedIn顯示他曾任職法國及澳門兩間米芝蓮餐廳。法國駐港總領事館回應本報查詢時證實，事主於2006至2010年在總領事官邸擔任行政總廚，形容事主為人熱情大方，是一個備受讚賞的同事、才華洋溢的企業家，以及真正的法國美食大使，是本港法國社區的支柱，領事館向死者親友致以深切慰問。

事主與朋友合伙經營3間餐廳，包括上環的BOUILLON及RACINES，以及銅鑼灣的FLEUR DE SEL。本報記者昨日到訪兩間位於上環的餐廳，餐廳並無營業，其中一名合伙人雙眼通紅，其他員工顯得神色哀傷，死者兩名外籍女親友相擁彼此安慰。BOUILLON門前貼出印有白絲帶圖案告示，表示昨日起暫停營業3天，感謝食客體諒。3間餐廳晚上亦在社交媒體發文悼念。

餐廳停業親友相擁安慰 鄰店讚友善

附近茶餐廳有職員稱，事主為人友善，每朝早上約8時騎電單車上班，一早預備食材，其餐廳主要經營午市及晚市，生意不俗，很多客人訂座。

昨凌晨1時許，Gregory駕駛一輛大馬力綿羊電單車「Yamaha TMAX 560」，沿香港仔黃竹坑道往薄扶林方向行駛。駛至香港仔警署對開時，電單車失控撞向石壆，Gregory連人帶車被拋起，撼向大型路牌，再墮地滑行逾40米，倒臥血泊，頭部重創昏迷，由救護車送往瑪麗醫院，經搶救證實不治。

警方事後封鎖現場調查，肇事電單車損毁嚴重，儀表板飛脫，路面留下大灘血漬，事主頭盔、球鞋及手提電腦散落地上。死者頭部疑撞及的大型路牌，路牌下方被撞至拗曲。交通警在場量度路牌至電單車倒臥位置，相距約43米。港島總區交通部特別調查隊正調查案件。

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