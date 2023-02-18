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稱租金佔逾半基層近半收入 組織促檢視租管

【明報專訊】新冠疫情緩和，社會趨復常，但基層市民生活仍困苦。有關注基層組織的調查發現，逾半受訪住戶每月花逾5000元於租金支出，佔收入近半；另拖欠租金的住戶中，近八成去年屬無業或曾經歷失業。組織認為政府應盡快檢視《租管條例》，加入起始租金制度，並下調租務管制下的第二次租金升幅。組織另建議政府短期內再推臨時失業援助，長遠應落實失業援助金制度，並且盡快檢討在職家庭津貼，包括放寬收入及工時門檻要求，簡化程序及提高津貼金額等。

民間團體「基層願景」今年2月1至15日進行網上問卷調查，對象為全港18區基層市民，並透過聯絡不同團體調查，最後收集887份問卷，有效問卷871份。調查發現平均月入1萬至1.5萬元的受訪住戶中，逾半花多於5000元於租金開支，佔收入比例近半。調查結果亦顯示，24.5%受訪住戶平均每月花逾5000元在子女身上；在最多平均月入為1.5萬至2萬元的受訪住戶中，76.4%每月子女開支逾2000元；有16.4%受訪住戶曾於過去一年拖欠租金。

拖欠租金住戶 八成曾失業無業

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初指出，基層家庭在後疫情時代面對三難局面，即「食少食差咗、（家庭）住差咗、小朋友學少咗」。他解釋，從去年臨時失業支援的經驗得知，兩個月內申請人數達35萬，形容為史無前例，反映計劃可解決市民燃眉之急，建議政府考慮再推一輪失業援助。

倡再推失業援助 降職津工時門檻

歐陽達初續稱，疫情令行業工作形態改變，如店舖營業時間縮短，變相市民難達在職家庭津貼中有關工時的門檻，建議政府同時檢討職津的工時水平。

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