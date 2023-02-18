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小機構退還比例「誇張」 倡另設撥款機制供揀

【明報專訊】除整體受資助社福機構儲備金額、退還款項予政府呈升勢外，社會工作者總工會亦發現，相比大型社福機構，小型機構退還撥款比例較高，如2021/22年度退還約6.1%撥款。社總機構財務研究組理事熊百祥估計，小型機構偏向持有較多儲備以收「財務安全感」、較彈性調配人手吸收盈餘有關。社總倡議政府提供不同撥款機制予機構選擇。有議員認同單一撥款未必適用於所有機構，建議容許小機構提交報告書申請儲備更多撥款。

稱單一撥款制難適合不同機構

熊百祥表示，小型社福機構退還撥款比例「特別誇張」，如2021/22年度為約6.1%，而大型及超大型社福機構同年還款比例分別為2%及0.1%，估計與小機構較難處理人手編制等有關，另建議加強對小型機構財務支援。社總會長張志偉補充，大機構較有彈性吸納多餘撥款，惟社福機構規模、運作模式較多元化，單一撥款制度難適合不同機構，倡議社署提供2至3種撥款機制，予機構因應其大小、風險及目標等挑選。

狄志遠倡准小機構申請增儲備

社福界立法會議員狄志遠認同單一撥款未必適用於所有機構，如一刀切要求所有機構累積儲備超出25%均退還款項，或令小型機構日後無空間加聘人手、改善設備等，惟憂慮設立多種撥款制度將惹混亂。狄建議容許小型機構提交報告書，交代如何使用剩餘儲備，再由社署審批。

被問到會否考慮社總建議時，社署發言人回覆稱，每年均有檢視運用撥款的情况，並已按「優化整筆撥款津助制度檢討報告」建議，要求機構制訂計劃及推算財務以善用儲備，並作有效及長遠的財政預算和安排。

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