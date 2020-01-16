47社福機構「水浸」 退還8000萬撥款 業界歸因疫下活動少移民潮失人手 憂損服務質素

社總翻查受社署一筆過撥款資助的社福機構周年財務報表，發現過去7個財政年度，整體累積儲備有上升趨勢，由2015/16年度的34.8億升至21/22年的57.2億，升幅約65%。

社總質疑不用於改待遇 狄志遠倡社署助善用資源

根據社署規定，受資助機構未動用的撥款必須撥入儲備獨立帳戶，若累積儲備佔該財政年度營運開支逾25%，超出金額必須退還予政府。而在過去一個財政年度，164間受資助社福機構中，有47間須退還部分儲備予政府，總金額達7949萬元，較再上一個財政年度的4703萬元升近七成（見圖）。

社總機構財務研究組理事熊百祥表示，須退還儲備的機構中，最高有單一機構須退還2000萬元，形容款項若用以改善員工薪酬、提升服務質素應會「好好使」。社總會長張志偉質疑，機構寧退還撥款亦不願改善員工待遇，呼籲機構應善用儲備提供薪酬待遇。

狄志遠稱，社福機構近八成開支屬員工薪酬，部分因過分保守保留更多儲備而壓低薪金，呼籲業界適時調整福利以提升士氣。他亦建議社署向多年出現「財務水浸」的機構了解財務狀况、協助相關機構善用資源。狄志遠另補充，調查或反映社福機構招聘出現困難而開支減少，如不少社福界職員疫下被高薪「搶人才」、選擇提早退休等，憂慮影響服務質素。

林正財：招聘難 工權會：資助只涉部分項目難全加薪

基督教靈實協會行政總裁林正財表示，不同意業界未有提升員工薪酬。他指出，業界在移民潮及人口老化下難招聘，導致支出減少而未能用盡撥款金額，形容現時基本「高、中、低層」均缺人手，而由於「社福業界始終要以人為主」，認為問題或影響業界服務質素。

翻查各機構財務報表，有機構連續7年均要退款予政府。工權會總幹事蕭倩文向本報稱，機構受社署資助的計劃主要涉工友在職訓練、為僱主向受傷員工提供賠償的補助，惟疫下活動減少，加上部分僱主未有申請補助等，故未能用盡撥款。蕭倩文補充，由於社署資助只涉部分工作項目，機構未能用該筆餘額為所有員工加薪、「加啲唔加啲又會出現不公」，故將餘下金額交還政府。鐘聲慈善社回覆查詢稱，前年4月已重整架構，並就員工薪酬及福利等作提升。

社署發言人回覆稱，為有效管理公共資源和善用政府撥款，署方每年檢視運用撥款的情况。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676