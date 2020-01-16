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【Emily】立會疫下3年首春茗 200官員議員破紀錄

【明報專訊】立法會噚日舉行新春午宴，主席梁君彥話呢次春茗別具意義，除咗係3年疫情以來立法會嘅第一次春茗，更係立法會成立以來最多人出席嘅宴會，議員加官員有接近200人，好高興大家一齊創造歷史，見證行政立法機關良性互動踏上新台階。大會安排200人分唔同枱坐，但坐低就開餐，大家都要坐定定，唔准周圍走跨枱打招呼吹水。

梁君彥：行政立法互助新台階

大會嘅座位安排都幾有趣，「主家席」有梁君彥、特首李家超、行會召集人葉劉淑儀、立法會秘書長陳維安等，亦有數名官員同席，包括醫衛局副局長李夏茵、警務處長蕭澤頤，反而醫衛局長盧寵茂就坐喺旁邊嘅6號枱。不過據Emily八卦所知，除咗部分指定座位，官員同議員都係隨機抽枱號坐。

議員陳凱欣同Emily講，佢都估唔到會坐到喺「主家席」，席上都把握機會傾咗好多公事，好似李家超有講中東之行，而佢早前去佛山開完政協會議，就有講吓呢3年內地發展有幾快。今屆政府都幾重視宣傳，陳凱欣向「一哥」建議，應該再做多啲網上宣傳防騙，唔可以再用傳統方法。

葛珮帆話與官員交流時間有限

民建聯葛珮帆就同財政司副司長黃偉綸同枱，佢話午宴時間大約只有一個鐘，交流時間有限，認為下次可以喺宴會前早啲畀議員、官員互動傾偈。佢話席間有同官員提出招商招才嘅議題，又話舉辦呢類交流活動唔錯，出席嘅除咗司局長，仲有部門首長，有機會畀雙方認識。

相關字詞﹕立法會 立法會議員

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