Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2023年2月18日星期六
港聞二
47社福機構「水浸」 退還8000萬撥款 業界歸因疫下活動少移民潮失人手 憂損服務質素
小機構退還比例「誇張」 倡另設撥款機制供揀
稱租金佔逾半基層近半收入 組織促檢視租管
法總領事官邸前總廚炒車亡 鐵騎撞壆撼路牌 領館憾失「香港法國社區支柱」
控方：鄒家成文章未提矯正 鍾：批評可警惕當權者
官斥警延誤6年不公 文員盜律師行240萬判緩刑
59歲地盤工猝死 金門：獲悉非工業意外
「反洗黑錢月」拘633人 最大宗55億元涉澳洲
檢測站關3/4 公院院舍改快測 3．1實施 社區停免費核酸
警誡稱貪玩 地盤工認管炸藥及煽無牌管槍
遭林卓廷控誹謗 何君堯逾期申須陪審被拒
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
內地貨船觸礁傾側1人亡 兩人涉非法入境被捕
播九東論壇片指控一被告 控方被質疑目的 促控方交代檢控立場 官：辯方有權知
遭質疑不敢提倡「法治已死」 鄭達鴻：不輕言放棄法治
火警鐘誤鳴 延遲開庭
「易通行」增專站辦理 的士業歡迎 9加氣站派大使 助預約教分拆隧道費
派人接觸《國殤柱》不果 高志活：或來港商討
指中大評議會常委越權 3被DQ參選者擬司法覆核
學會料未來5年缺3000工程師
城規申述機會倡「3變1」 議員有保留
丘應樺：改積極不干預 藉海外辦吸企 美議員重提關港辦 港府促停「歪心干涉」
赴土救援隊回港 李家超讚「展示公務員優秀」
私影涉非禮偷拍 攝影師被捕
尊子漫畫
【Emily】楊雪盈著低胸裙 網民：入到庭？ 被問夜晚去邊 「去學崑曲囉」
【Emily】立會疫下3年首春茗 200官員議員破紀錄
【Emily】青聯青年宿舍擬租畀反修例釋囚
【Emily】數碼港STEAM分享日 19初創推介教學方案
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
47社福機構「水浸」 退還8000萬撥款 業界歸因疫下活動少移民潮失人手 憂損服務質素
小機構退還比例「誇張」 倡另設撥款機制供揀
稱租金佔逾半基層近半收入 組織促檢視租管
法總領事官邸前總廚炒車亡 鐵騎撞壆撼路牌 領館憾失「香港法國社區支柱」
控方：鄒家成文章未提矯正 鍾：批評可警惕當權者
官斥警延誤6年不公 文員盜律師行240萬判緩刑
59歲地盤工猝死 金門：獲悉非工業意外
「反洗黑錢月」拘633人 最大宗55億元涉澳洲
檢測站關3/4 公院院舍改快測 3．1實施 社區停免費核酸
警誡稱貪玩 地盤工認管炸藥及煽無牌管槍
遭林卓廷控誹謗 何君堯逾期申須陪審被拒
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
內地貨船觸礁傾側1人亡 兩人涉非法入境被捕
播九東論壇片指控一被告 控方被質疑目的 促控方交代檢控立場 官：辯方有權知
遭質疑不敢提倡「法治已死」 鄭達鴻：不輕言放棄法治
火警鐘誤鳴 延遲開庭
「易通行」增專站辦理 的士業歡迎 9加氣站派大使 助預約教分拆隧道費
派人接觸《國殤柱》不果 高志活：或來港商討
指中大評議會常委越權 3被DQ參選者擬司法覆核
學會料未來5年缺3000工程師
城規申述機會倡「3變1」 議員有保留
丘應樺：改積極不干預 藉海外辦吸企 美議員重提關港辦 港府促停「歪心干涉」
赴土救援隊回港 李家超讚「展示公務員優秀」
私影涉非禮偷拍 攝影師被捕
尊子漫畫
【Emily】楊雪盈著低胸裙 網民：入到庭？ 被問夜晚去邊 「去學崑曲囉」
【Emily】立會疫下3年首春茗 200官員議員破紀錄
【Emily】青聯青年宿舍擬租畀反修例釋囚
【Emily】數碼港STEAM分享日 19初創推介教學方案
47社福機構「水浸」 退還8000萬撥款 業界歸因疫下活動少移民潮失人手 憂損服務質素
小機構退還比例「誇張」 倡另設撥款機制供揀
稱租金佔逾半基層近半收入 組織促檢視租管
法總領事官邸前總廚炒車亡 鐵騎撞壆撼路牌 領館憾失「香港法國社區支柱」
控方：鄒家成文章未提矯正 鍾：批評可警惕當權者
官斥警延誤6年不公 文員盜律師行240萬判緩刑
59歲地盤工猝死 金門：獲悉非工業意外
「反洗黑錢月」拘633人 最大宗55億元涉澳洲
檢測站關3/4 公院院舍改快測 3．1實施 社區停免費核酸
警誡稱貪玩 地盤工認管炸藥及煽無牌管槍
遭林卓廷控誹謗 何君堯逾期申須陪審被拒
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
內地貨船觸礁傾側1人亡 兩人涉非法入境被捕
播九東論壇片指控一被告 控方被質疑目的 促控方交代檢控立場 官：辯方有權知
遭質疑不敢提倡「法治已死」 鄭達鴻：不輕言放棄法治
火警鐘誤鳴 延遲開庭
「易通行」增專站辦理 的士業歡迎 9加氣站派大使 助預約教分拆隧道費
派人接觸《國殤柱》不果 高志活：或來港商討
指中大評議會常委越權 3被DQ參選者擬司法覆核
學會料未來5年缺3000工程師
城規申述機會倡「3變1」 議員有保留
丘應樺：改積極不干預 藉海外辦吸企 美議員重提關港辦 港府促停「歪心干涉」
赴土救援隊回港 李家超讚「展示公務員優秀」
私影涉非禮偷拍 攝影師被捕
【Emily】楊雪盈著低胸裙 網民：入到庭？ 被問夜晚去邊 「去學崑曲囉」
【Emily】立會疫下3年首春茗 200官員議員破紀錄
【Emily】青聯青年宿舍擬租畀反修例釋囚
【Emily】數碼港STEAM分享日 19初創推介教學方案
prev
next