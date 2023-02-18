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派人接觸《國殤柱》不果 高志活：或來港商討

【明報專訊】港大2021年底拆除屹立校園逾24年的雕塑《國殤之柱》，創作者高志活一直期望取回，在丹麥的博物館展出，惟自去年起透過律師與港大律師代表聯絡逾十多次，對方至今未回覆。他認為現時情况「不尋常（strange situation）」，不排除採取法律行動，但期望以最簡單方法處理，甚至親自來港商討安排。

港大：法律代表正處理

代表高志活的藝術家劉小姐表示，上月曾到港大嘉道理中心要求與負責人商討及確認雕塑完整保存，引述職員指雕塑被放置於有閉路電視24小時監察的貨櫃箱，不能隨便安排外人接觸；最終她未能接觸或親眼見到該貨櫃箱。港大發言人昨日回覆稱，就一名校外人士要求取回一件存放於港大物業的物品，大學的法律代表正在處理相關個案。

高志活昨向本報表示，自去年起多次在不同渠道和媒體發表聲明，期望取回《國殤之柱》，若港大按承諾在校園公眾地方展示雕塑，不介意校方繼續協助看管，惟現時雕像已被藏起，感覺像「被綁架」；又形容相關雕像是世界知名，而且是代表香港的標誌之一，自己絕對有權取回，若港大仍不回覆，不排除會採取法律行動。

被問及會否設下限期要求港大回覆，高志活指暫時未有設限，期望港大盡快回覆。

指丹麥議員曾盼中方協調

使館稱港大屬私立拒介入

他表示大約半個月前，其中一名丹麥國會議員向中國駐當地大使館聯繫，期望中方代表協調雙方溝通，惟大使館代表以港大屬私立大學而拒絕介入。至於會否擔心《港區國安法》生效後、入境本港時會遭拒絕或入境後會有被捕風險，他指要就相關安全風險徵詢律師意見，或在丹麥國會議員陪同下來港。

高志活代表稱職員轉交信件

校長辦公室回覆「事已受關注」

劉小姐表示，上月11日曾到嘉道理中心，職員稱僅負責管理嘉道理中心，只能協助轉交信件予校方跟進；上月18日、即約一周後再次致電中心，職員指校方仍未有回覆，故她當日先後到訪港大物業處總辦事處及校長辦公室。據劉引述，物業處職員稱不知道事件由誰負責，只着她致電港大用作「一般聯絡」的熱線；校長辦公室的職員則指會協助轉交信件予校長。她指暫時上周只是收到校長辦公室電郵回覆，指「此事已受到關注（the matter is receiving attention）」；物業處電郵回覆則指相關職員正在放假。她指3個地方的職員均表示要詢問「上頭」，惟多番詢問「上頭」是誰，職員都未有透露。

相關字詞﹕港區國安法 高志活 香港大學 國殤之柱

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