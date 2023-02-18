「易通行」增專站辦理 的士業歡迎 9加氣站派大使 助預約教分拆隧道費

上環荃灣設專站 需預約

新增兩個專屬服務站的服務時間為早上10時至晚上9時。的士車主及司機今起可在網上或以應用程式，預約前往現有4個服務中心及新增兩個服務站辦理服務，不設即場排隊辦理。隧道費服務商將派大使到全港9個專用加氣站，協助有需要人士預約，並教導司機使用「易通行」應用程式分拆隧道費。運輸署稱，為免混亂及減省排隊時間，車主及司機需提前預約才可前往上述兩個服務站，而駕車前往服務站的人可獲豁免1小時停車場收費。

運署料兩月完成的士辦理

羅淑佩表示，新增服務站每天可處理數百個申請，經預約之的士司機只需15分鐘就能處理，不擔心影響其他停車場使用者，有信心未來兩個月內可處理剩餘的個案。她指全港約1.8萬輛的士中，目前超過1.3萬輛已獲發車輛貼或車種貼，只餘約5000輛未有車輛貼，另逾2.7萬名司機有司機卡或經應用程式登記戶口。

羅又說，青沙管制區現有18名隧道收費員，據知3人下月會轉新工，其餘會留任至「易通行」實施。她表示青沙管制區每日約6萬車次，車龍不常見出現；而隧道管理公司會研究解決辦法，如聘請臨時工或安排餘下員工加班等，相信屆時足以應付需求。

協會：盼寬免120元司機卡費

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，新增兩個服務站及9個加氣站提供預約服務等新措施，並有專人解答問題並協助司機預約，認為可釋除的士司機疑慮，加上服務站營業時間長，適合不同工作時間的的士司機前往辦理手續，故對新措施表示歡迎。他稱政府願意聆聽業界意見，期望未來政府可適度寬免有關以120元購買司機卡的規定。