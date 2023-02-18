遭質疑不敢提倡「法治已死」 鄭達鴻：不輕言放棄法治

鄭稱特首委任國安法官「絕不可取」

昨呈堂的兩條論壇片段可見，參選人就政治主張、與中央互動和地區工作等辯論。焦點落在2020年6月立法會通過任命張舉能為終審法院首席法官，公民黨除郭榮鏗投贊成外，全投棄權；民主黨除涂謹申和尹兆堅沒有投票外，全投棄權票。

香港島論壇上，梁晃維批評部分民主派沒有勇氣投反對票；正受審的彭卓棋則稱，投棄權票的人並非「本土派」。鄭達鴻多次解釋，公民黨對張舉能的任命有保留，但司法人員推薦委員會曾促成較開明的外籍法官來港，公民黨希望尊重制度，「問題係我哋無民主去back up法治制度」。

梁晃維斥港充滿藍官紅官

至於法治爭議，梁晃維質疑鄭達鴻主張「光復法治」，但法律制度充滿「藍官」和「紅官」，「藍絲斬人就畀人讚情操高尚」，為何公民黨不敢提倡「法治已死」。鄭達鴻回應稱，作為法律學生和從業員，不能輕言放棄法治。庭上所見，審理本案的3名國安法指定法官，對片中有關司法人員的言論沒有太大反應。

九龍東論壇上，公民黨譚文豪被問及張舉能任命一事，他說基於策略做法，不想建制派日後「DQ」法官任命。民主黨胡志偉則稱，該黨多次表明反對國安法，「我哋已經將成個政治組織、將個人放入去被DQ、被計算的過程」。

（港區國安法）