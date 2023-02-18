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播九東論壇片指控一被告 控方被質疑目的 促控方交代檢控立場 官：辯方有權知

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，16人不認罪，案件昨第十天審訊。控方向證人區諾軒播放九龍東和港島初選論壇片段，法官問控方會否引用「共同串謀者原則」（co-conspirator rule）舉證，控方表示擬依賴他人言論，稍後將交代詳情。在論壇上，施德來提倡「攬炒」，彭卓棋稱要癱瘓政府，兩人明言否決財政預算案；而鄭達鴻談及法治議題，稱特首委任國安法指定法官做法「絕對不可取」（見另稿）。

控方：擬依賴他人言論舉證 稍後交代

控方昨播放九龍東初選論壇之前，法官李運騰提出，該論壇只牽涉施德來一名受審被告，問控方播片有何目的，會否依賴他人言論及引用「共同串謀者原則」指證被告。控方表示，擬依賴他人言論，之後會提出相關原則，李官着控方最遲在完結案情前清楚交代立場，又指辯方有權知悉檢控基礎。

控方連續兩日先後播放九龍西、九龍東及港島三場論壇，昨問控方證人、認罪被告區諾軒曾否出席該些論壇，區稱「不確切、不肯定」，他重申有出席大部分論壇。

根據庭上播放片段，在九龍東論壇上，施德來表示進入議會後，「我們大家都要否財政預算案，大家都要否決政府所有議案，跟政府抗爭到底，攬炒這個政府」，因為真正「攬炒」的是時任特首林鄭月娥及中共。

九東論壇 獨施德來不認罪

九龍東論壇上，除施德來外其餘參選人均認罪。李嘉達提出將抗爭帶入立法會，譚得志稱要「絕地還拖」反抗。胡志偉強調參選人運用否決權。黃之鋒稱政府不止打算DQ他一人，而是DQ所有反對國安法的人，「甚至DQ整個選舉」。譚文豪提及否決財案、促使林鄭下台，路線圖清晰。

至於港島論壇，參選人包括認罪的梁晃維、徐子見和袁嘉蔚，不認罪的鄭達鴻、彭卓棋和楊雪盈，以及流亡海外的羅冠聰和許智峯。梁晃維被問到為何發起「墨落無悔」聲明，他解釋參選人和戴耀廷在會議上協調，不能保證他們不會背叛承諾，故希望他們公開表態。袁嘉蔚、羅冠聰和許智峯同意議會抗爭。

鄭達鴻在論壇上稱，「35+」可由制度根本改革、「光復法治」，他在外國游說救生艇議案。彭卓棋稱堅拒向共產黨下跪，在議會不惜肢體抗爭，癱瘓政府和否決財案。楊雪盈發言稱要幫到這場運動，冀連結不同力量，相信「我們一定可以發光」，主持認為不明白其意思。有被告聞言忍俊不禁。

論壇上亦出現小火花，彭卓棋被問到希望哪位參選人當選時，他答「我，anyone but you，唔係楊雪盈」，庭上傳出起哄聲音。徐子見被指自稱素人多年，他被問到為何要投票給他，而非年輕的參選人，徐反指主持「年齡歧視」，庭上再引來多名被告發笑。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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