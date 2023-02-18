港聞

港聞二

5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回

【明報專訊】5歲女童Z及8歲兄長X遭長期虐待，女童因敗血症而死，小兄妹的生父和繼母受審後裁定謀殺罪成囚終身，繼外婆兩項殘暴對待兒童罪成囚5年。3人的上訴早前遭上訴庭駁回。上訴庭昨頒判辭稱，小兄妹身上多處受傷，反映本案情節邪惡，案中施虐父母「無論如何都不應該受憐憫」（deserves no mercy whatsoever）。上訴庭重申，殘暴對待兒童罪設定的最高刑罰不足，須大幅提高。

官指施虐者不應獲憐憫 倡增虐兒刑罰

生父和繼母一方提出的定罪上訴稱，控方無具體證據顯示誰人造成女童Z的傷勢，原審法官應引導陪審團考慮兩人的個別行為有否導致Z死亡。惟上訴庭認為，原審法官引導陪審團時，已反覆表明要考慮生父和繼母所為是否Z死亡的重要原因，亦提醒陪審團運用常識審視兩人行為和謀殺意圖。

生父和繼母一方亦投訴，由於繼外婆不認罪受審，陪審團可審視生父和繼母虐待男童X的證據，質疑對兩人不利，有損審訊公平。惟上訴庭稱，原審沒有任何一方就證據不公投訴，而且法官已指示陪審團考慮涉及Z的謀殺罪時不得審視涉及X的證據，故駁回定罪上訴。

繼外婆沒干預受虐 上訴同駁回

上訴庭提及，雖然生父和繼母放棄刑期上訴，但本案涉及近5個月內殘暴對待小兄妹，是同類案件中最嚴重，情節「邪惡和令人憂慮」（wicked and disturbing）。上訴庭稱，任何父母或繼父母本應珍惜和保護小孩，本案小兄妹卻承受身心虐待，其中一人死亡，另一人承擔終身心理傷害。

至於繼外婆的刑期上訴，上訴庭表示她沒干預小兄妹受虐，故意忽視作為外婆的責任，原審刑期沒有太長，故駁回。

【案件編號：CACC 89、97/21】

相關字詞﹕上訴駁回 殘暴對待兒童 謀殺罪 繼外婆 繼母 生父

上 / 下一篇新聞

47社福機構「水浸」 退還8000萬撥款 業界歸因疫下活動少移民潮失人手 憂損服務質素
47社福機構「水浸」 退還8000萬撥款 業界歸因疫下活動少移民潮失人手 憂損服務質素
小機構退還比例「誇張」 倡另設撥款機制供揀
小機構退還比例「誇張」 倡另設撥款機制供揀
稱租金佔逾半基層近半收入 組織促檢視租管
稱租金佔逾半基層近半收入 組織促檢視租管
法總領事官邸前總廚炒車亡 鐵騎撞壆撼路牌 領館憾失「香港法國社區支柱」
法總領事官邸前總廚炒車亡 鐵騎撞壆撼路牌 領館憾失「香港法國社區支柱」
控方：鄒家成文章未提矯正 鍾：批評可警惕當權者
控方：鄒家成文章未提矯正 鍾：批評可警惕當權者
官斥警延誤6年不公 文員盜律師行240萬判緩刑
官斥警延誤6年不公 文員盜律師行240萬判緩刑
59歲地盤工猝死 金門：獲悉非工業意外
59歲地盤工猝死 金門：獲悉非工業意外
「反洗黑錢月」拘633人 最大宗55億元涉澳洲
「反洗黑錢月」拘633人 最大宗55億元涉澳洲
檢測站關3/4 公院院舍改快測 3．1實施 社區停免費核酸
檢測站關3/4 公院院舍改快測 3．1實施 社區停免費核酸
警誡稱貪玩 地盤工認管炸藥及煽無牌管槍
警誡稱貪玩 地盤工認管炸藥及煽無牌管槍
遭林卓廷控誹謗 何君堯逾期申須陪審被拒
遭林卓廷控誹謗 何君堯逾期申須陪審被拒
內地貨船觸礁傾側1人亡 兩人涉非法入境被捕
內地貨船觸礁傾側1人亡 兩人涉非法入境被捕
播九東論壇片指控一被告 控方被質疑目的 促控方交代檢控立場 官：辯方有權知
播九東論壇片指控一被告 控方被質疑目的 促控方交代檢控立場 官：辯方有權知
遭質疑不敢提倡「法治已死」 鄭達鴻：不輕言放棄法治
遭質疑不敢提倡「法治已死」 鄭達鴻：不輕言放棄法治
火警鐘誤鳴 延遲開庭
火警鐘誤鳴 延遲開庭
「易通行」增專站辦理 的士業歡迎 9加氣站派大使 助預約教分拆隧道費
「易通行」增專站辦理 的士業歡迎 9加氣站派大使 助預約教分拆隧道費
派人接觸《國殤柱》不果 高志活：或來港商討
派人接觸《國殤柱》不果 高志活：或來港商討
指中大評議會常委越權 3被DQ參選者擬司法覆核
指中大評議會常委越權 3被DQ參選者擬司法覆核
學會料未來5年缺3000工程師
學會料未來5年缺3000工程師
城規申述機會倡「3變1」 議員有保留
城規申述機會倡「3變1」 議員有保留
丘應樺：改積極不干預 藉海外辦吸企 美議員重提關港辦 港府促停「歪心干涉」
丘應樺：改積極不干預 藉海外辦吸企 美議員重提關港辦 港府促停「歪心干涉」
赴土救援隊回港 李家超讚「展示公務員優秀」
赴土救援隊回港 李家超讚「展示公務員優秀」
私影涉非禮偷拍 攝影師被捕
私影涉非禮偷拍 攝影師被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】楊雪盈著低胸裙 網民：入到庭？ 被問夜晚去邊 「去學崑曲囉」
【Emily】楊雪盈著低胸裙 網民：入到庭？ 被問夜晚去邊 「去學崑曲囉」
【Emily】立會疫下3年首春茗 200官員議員破紀錄
【Emily】立會疫下3年首春茗 200官員議員破紀錄
【Emily】青聯青年宿舍擬租畀反修例釋囚
【Emily】青聯青年宿舍擬租畀反修例釋囚
【Emily】數碼港STEAM分享日 19初創推介教學方案
【Emily】數碼港STEAM分享日 19初創推介教學方案