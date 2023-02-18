5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回

官指施虐者不應獲憐憫 倡增虐兒刑罰

生父和繼母一方提出的定罪上訴稱，控方無具體證據顯示誰人造成女童Z的傷勢，原審法官應引導陪審團考慮兩人的個別行為有否導致Z死亡。惟上訴庭認為，原審法官引導陪審團時，已反覆表明要考慮生父和繼母所為是否Z死亡的重要原因，亦提醒陪審團運用常識審視兩人行為和謀殺意圖。

生父和繼母一方亦投訴，由於繼外婆不認罪受審，陪審團可審視生父和繼母虐待男童X的證據，質疑對兩人不利，有損審訊公平。惟上訴庭稱，原審沒有任何一方就證據不公投訴，而且法官已指示陪審團考慮涉及Z的謀殺罪時不得審視涉及X的證據，故駁回定罪上訴。

繼外婆沒干預受虐 上訴同駁回

上訴庭提及，雖然生父和繼母放棄刑期上訴，但本案涉及近5個月內殘暴對待小兄妹，是同類案件中最嚴重，情節「邪惡和令人憂慮」（wicked and disturbing）。上訴庭稱，任何父母或繼父母本應珍惜和保護小孩，本案小兄妹卻承受身心虐待，其中一人死亡，另一人承擔終身心理傷害。

至於繼外婆的刑期上訴，上訴庭表示她沒干預小兄妹受虐，故意忽視作為外婆的責任，原審刑期沒有太長，故駁回。

【案件編號：CACC 89、97/21】