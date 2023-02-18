遭林卓廷控誹謗 何君堯逾期申須陪審被拒

高院法官歐陽桂如於判辭指出，原告林卓廷和被告何君堯案發時同為立法會議員，屬高知名度公眾人物。去年1月聆案官頒有條件命令，若被告要求案件由陪審團審理，須於去年2月25日前提出申請，但被告沒在限期前申請，卻在同年5月16日提出延期及要求審訊設陪審團。

何稱為省成本 官：無合理理由逾期

其間被告一方稱，他在另一宗控告郭榮鏗、林卓廷及毛孟靜誹謗的案件中，法庭去年3月批准該案設陪審團，他想等待該案結果才決定就本案提出申請，以節省提出不必要的申請成本，非故意不遵從命令。

法官反駁，儘管被告聲稱為節省成本，卻沒通知法庭及原告有關延期申請，這是他的決定。另一案雖然批准設陪審團，但兩案涉及的冒犯字眼及日期不同，本案原告只為另一案的第二被告，不等同本案也應設陪審團。法官又稱，本案雖適合設陪審團，但因被告無合理理據提出逾期申請理由，駁回申請，並須付訟費。

林卓廷7．21暴動案10月審

另外，林卓廷被指與另外6名男子參與2019年7月21日的元朗站暴動，林的案件早前從其他被告中分拆，7人昨於區域法院再提訊時，控方稱涉案證供和片段相似，做法較節省法庭時間，為避免審訊不公，申請將兩案一併審理。暫委法官陳慧敏批准控方申請，將兩案一同排期至10月12日開審，預計需時25天。

【案件編號：HCA2127/19、DCCC 1106/20 & 1132/22】

（反修例風暴）