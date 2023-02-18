警誡稱貪玩 地盤工認管炸藥及煽無牌管槍

【明報專訊】警方2021年突擊檢查藍田一單位，搜出炸藥原料及槍械零件，拘控涉案33歲地盤工人，另外揭發他曾在社交群組分享網上影片，向成員展示如何在「鐵通」安裝和發射槍彈，又煽惑他人將氣槍改換為真槍。被告昨在區域法院承認管有炸藥及煽惑他人犯無牌管有槍械或彈藥兩罪，還押至下周四（23日）判刑。案情稱，被告在警誡下稱因貪玩和追求刺激感，打算把製成的黑火藥放入槍彈，無意傷人。
被告張翰維昨承認兩罪，其另被控的無牌管有彈藥罪獲准存檔法庭。法官游德康庭上要求辯方釐清涉案炸藥何時購買，表示根據Telegram聊天紀錄，被告問及如何加人入群組時，一名叫「一等良民」的用戶稱「應該send畀『手足』就ok」，被告回應「send緊」。游官稱根據司法認知，「手足」為反修例示威中與警方對抗者。辯方索取指示後回應，被告忘記具體購入時間，但是在6．12事件前。
控方案情指出，警方2021年6月29日在藍田康華苑單位外拘捕被告，在其寓所搜出涉案590克硝酸鉀及859克硫磺，亦發現含子彈繪圖的記事簿、580枚空包彈、氣槍、釘槍射釘彈、打火機燃料等。被告在警誡下表示因貪玩而在網上學習如何安裝氣槍和零件，並於觀看製造「黑火藥」的影片後購入上述部分原材料。他打算把製成品放入槍彈，再把槍彈放入氣槍，以達逼真娛樂效果，但因懶惰和怕危險未購入碳。炸彈處理主任確認，硝酸鉀、硫磺加上碳便能製成黑火藥。
擬製火藥放入彈「達逼真娛樂」 因懶未買足料
警方並檢取被告手提電話，顯示他為「土木工程學院」Telegram聊天群組管理員，該群組另有4名成員。2019年10月3日至11月22日期間，被告分享3段網上影片，包括向成員展示如何在「鐵通」安裝和發射槍彈、討論自製槍的威力；又煽惑他人購買大量物料把氣槍改換為真槍。
【案件編號：DCCC 43/22】
（反修例風暴）
相關字詞﹕區域法院 煽惑他人犯無牌管有槍械或彈藥 管有炸藥 黑火藥