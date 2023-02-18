警誡稱貪玩 地盤工認管炸藥及煽無牌管槍

被告張翰維昨承認兩罪，其另被控的無牌管有彈藥罪獲准存檔法庭。法官游德康庭上要求辯方釐清涉案炸藥何時購買，表示根據Telegram聊天紀錄，被告問及如何加人入群組時，一名叫「一等良民」的用戶稱「應該send畀『手足』就ok」，被告回應「send緊」。游官稱根據司法認知，「手足」為反修例示威中與警方對抗者。辯方索取指示後回應，被告忘記具體購入時間，但是在6．12事件前。

控方案情指出，警方2021年6月29日在藍田康華苑單位外拘捕被告，在其寓所搜出涉案590克硝酸鉀及859克硫磺，亦發現含子彈繪圖的記事簿、580枚空包彈、氣槍、釘槍射釘彈、打火機燃料等。被告在警誡下表示因貪玩而在網上學習如何安裝氣槍和零件，並於觀看製造「黑火藥」的影片後購入上述部分原材料。他打算把製成品放入槍彈，再把槍彈放入氣槍，以達逼真娛樂效果，但因懶惰和怕危險未購入碳。炸彈處理主任確認，硝酸鉀、硫磺加上碳便能製成黑火藥。

擬製火藥放入彈「達逼真娛樂」 因懶未買足料

警方並檢取被告手提電話，顯示他為「土木工程學院」Telegram聊天群組管理員，該群組另有4名成員。2019年10月3日至11月22日期間，被告分享3段網上影片，包括向成員展示如何在「鐵通」安裝和發射槍彈、討論自製槍的威力；又煽惑他人購買大量物料把氣槍改換為真槍。

【案件編號：DCCC 43/22】

（反修例風暴）