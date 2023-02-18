檢測站關3/4 公院院舍改快測 3．1實施 社區停免費核酸

3接種中心月底關 體育館還康署

政府昨公布，下月1日起將停止公院及院舍強制核酸檢測要求，改以快測取代，訪客改為須出示24小時內快測陰性結果，公院臨牀員工、院舍員工及院友亦改為每天快測，社區檢測網絡同日起將停止提供免費檢測。

根據政府數據，本港核酸檢測量去年9月起持續下跌，該月檢測量為423.5萬次，即每日平均14.1萬次，上月截至29日檢測量大跌至183.8萬次，即日均6.3萬次。政府昨稱，因應檢測需求大幅下降，但考慮到仍有市民因出行或個人需要而檢測，下月1日起將關閉64間社區檢測中心及檢測站，保留使用量較高的21間。

安老事務委員會執委李輝表示，業界普遍歡迎以快測取代核酸，相信院舍員工和探訪者樂見新措施，可紓緩院舍人手壓力及減輕行政工作，員工毋須休假也要回院舍交回檢測樽。

現時政府正營運5間社區疫苗接種中心，提供科興、復必泰原始及二價疫苗。負責疫苗接種的公務員事務局昨公布，林士德體育館、港鐵青衣站及創紀之城5期接種中心本月28日中午起關閉，保留港怡及中大醫院；林士德體育館原本亦有提供復必泰幼兒和兒童配方，下月1日起將改由仁濟醫院接種站接手。

公務員事務局表示，接種計劃將邁進新階段，運作模式以公私營醫療設施為主要接種場地，私家診所、公立醫院、醫管局普通科門診等接種站將繼續提供服務。

第四針外展不再延長

院舍接種方面，政府去年11月起開展主力推動第四針的新一輪外展接種計劃，原定為期4周，其後兩度延長至昨日屆滿。醫衛局回覆稱，有關計劃為院友接種逾1.6萬針，計及已打3針的康復院友，現時院舍4針有效接種率已近80%，且確診院友佔留院個案比例相對較低。局方續稱，計劃目的為最短時間內大幅提升院舍接種率，考慮到現時院舍接種率已達相當高水平及接種需求回落，政府會在計劃結束後透過常規外展接種為院友打針，如院舍提出要求會安排。

竹篙灣亞博下周停入住申請

另外，竹篙灣社區隔離設施及亞博館暫託中心將營運至本月28日，政府提醒由於最多可入住有關設施7天，最後申請入住日期為下周二（21日），翌日起不再接受入住申請。