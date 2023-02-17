白領工會正式除名 理事：紅線觸摸不定 監管下「做唔到啲咩」

工會昨在facebook以「白領遺言」為題發聲明，表示他們是2019年首批成立的新工會，會員最高峰逾2000人。工會在前年首次收到勞工處職工會登記局來函，指工會活動涉違條例；去年8月收到登記局逾百頁社交平台帖文截圖，指工會涉違條例，4個月後更刊憲通知擬取消工會登記。

翻查資料，職工會登記局去年8月曾去信工會，指工會過去兩年活動及言論共5項事宜，包括曾聯署致函美國國務卿要求美國制裁特區政府人員、呼籲會員登記出任民主派初選公投義工及支持初選，涉違條例及會章宗旨，考慮取消該會登記。

工會稱過去3年最大感想是「工會真係做唔到啲咩」，認為須登記和受監管的公民團體永遠無可能與公權力平起平坐，為合法活動範圍設限的主導權不在工會手上，舉例疫情期間曾蒐集被公司剝削的個案，惟事主大多不願付出代價捍衛權益。