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白領工會正式除名 理事：紅線觸摸不定 監管下「做唔到啲咩」

【明報專訊】香港白領行政及文職同行工會表示，去年先後收到勞工處職工會登記局來函，指工會涉違《職工會條例》（條例），會刊憲取消工會登記，今（17日）起生效。工會理事會昨表示，對於被取消登記感坦然，指「清楚紅線一早已經化為觸摸不定、無定向的紅潮」，將工會過去3年的「淺薄痕迹不痛不癢地衝落大海」；又指昨日是最後一刻以理事身分行事，日後不會再更新。本報正向勞工處查詢。

工會昨在facebook以「白領遺言」為題發聲明，表示他們是2019年首批成立的新工會，會員最高峰逾2000人。工會在前年首次收到勞工處職工會登記局來函，指工會活動涉違條例；去年8月收到登記局逾百頁社交平台帖文截圖，指工會涉違條例，4個月後更刊憲通知擬取消工會登記。

翻查資料，職工會登記局去年8月曾去信工會，指工會過去兩年活動及言論共5項事宜，包括曾聯署致函美國國務卿要求美國制裁特區政府人員、呼籲會員登記出任民主派初選公投義工及支持初選，涉違條例及會章宗旨，考慮取消該會登記。

工會稱過去3年最大感想是「工會真係做唔到啲咩」，認為須登記和受監管的公民團體永遠無可能與公權力平起平坐，為合法活動範圍設限的主導權不在工會手上，舉例疫情期間曾蒐集被公司剝削的個案，惟事主大多不願付出代價捍衛權益。

相關字詞﹕職工會條例 香港白領行政及文職同行工會

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