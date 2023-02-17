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金鐘暴動7人囚30.5至36月 官：持槌竹擲物罪責較嚴重

【明報專訊】2019年9月29日的「全球反極權遊行」引發衝突，96人被控於金鐘一帶參與暴動，分拆多案處理。其中一案涉及8男，早前承認暴動罪，當中7人昨在區域法院判刑，其餘一人案發時16歲男生候懲。法官指部分被告在暴動現場屬協助及鼓吹的角色，有3人更分別持鐵槌、長竹枝及向警方投雜物，罪責更嚴重。惟考慮部分被告年輕，及各被告候審期間努力更生，酌情減刑後判處監禁30.5至36個月。

被告為王益利（23歲，程式編寫員）、周俊熙（24歲，審計員）、黃姓學生（案發時16歲）、韓偉傑（28歲，地盤管工）、李柏賢（21歲，城大學生）、石家宇（23歲，社工）、劉家豪（21歲，倉務員）及呂昊峻（22歲，港大學生）。黃姓學生早前獲准保釋以完成功課，昨改為還押至3月2日候懲，以待索取教導所報告。

暫委法官張志偉判刑指出，當日至少有500名示威者在政府總部外集結，暴動歷時兩小時。7名被告逗留在示威者前線，或協助組成傘陣，與警方開展攻防戰，起一定帶領作用。

8男認罪包括學苑前總編

案發時16歲被告候懲

法官續稱，其中3人的罪責較嚴重。韓偉傑手持鐵槌，可用來挖起磚塊，劉家豪持長竹枝，當日有人曾用竹枝揮舞他國國旗；兩人以4年4個月為量刑起點，認罪後扣減至39個月。法官又指第八被告、時任港大《學苑》總編輯呂昊峻，曾向警方投擲物品，罪責在3人當中最嚴重，以4年半為量刑起點，認罪後扣減至40.5個月。法官援引辯方求情，指呂當日到場為學生記者送遞頭盔，其後逗留參與示威。

至於其餘4名被告，均以4年2個月為量刑起點，認罪後扣減至37.5個月。

由於7名被告候審時深刻反省，飽受壓力仍努力更生，各減刑3個月；部分被告案發時未超過21歲，但判刑時已超齡，無法索取教導所報告，再酌情減刑4個月。最終刑期以曾持鐵槌的韓偉傑最重，判囚3年；周俊熙囚2年10個月2星期；呂昊峻囚2年9個月2星期；劉家豪囚2年8個月；王益利、李柏賢及石家宇各囚2年6個月2星期。

【案件編號：DCCC 112/21】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 金鐘 929台港大遊行：撐港反極權 反修例事件

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