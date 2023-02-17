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童樂居職員壓童腿「助眠」 官斥陰險施痛楚裁罪成

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，至今累計34名職員被起訴；其中一名45歲幼兒工作員涉抓住兩歲童的腳壓向其面部，否認虐兒，昨在九龍城裁判法院被判罪成。裁判官斥被告行為「陰險」，既令男童受到痛楚，又不至於留下明顯傷勢，明言判監是無可避免，下令還押至3月2日判刑，以待索取被告的背景報告。

官：不留明顯傷勢 同事經過即停手

被告周翠英（45歲）報稱幼兒工作員，否認於2021年12月14日在童樂居故意襲擊兩歲男童B。被告受審時供稱，案發時見到B未能入眠，故為他做伸展運動助眠，無意傷害。

裁判官梁雅忻裁決時指出，被告呈交有關為兒童做伸展運動的刊物，其中一份《兒童拉筋小常識》列明需預先為兒童熱身，其後伸展切忌猛烈或過急施力。梁官遂指，被告說法矛盾，周自稱根據教學為B壓腿伸展，但閉路電視片段顯示她無替B熱身，且按壓動作急快，加上只是右左腳各壓一次，難有足夠理由相信有放鬆助眠功效。

梁官又指，閉路電視片段顯示，被告曾在同事經過時暫停對B的動作，反映她在觀察會否有人目睹，其後B被壓腿時曾揮動雙手，狀似想推後被壓前的腿。梁官考慮上述因素，推論被告假藉壓腿而懲罰B，有意令男童受到不必要苦楚，裁定罪成。

求情稱曾獲好評 難續幼兒工作已是懲罰

辯方求情稱，被告大半生投入幼兒工作行業，前上司及童樂居前院長都對被告有良好評價，而她罪成後恐難以繼續幼兒工作，已是最大懲罰。梁官斥被告虐待行為陰險，男童無法向他人投訴，案情嚴重。

【案件編號：KCCC 350/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 虐兒 童樂居 香港保護兒童會

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