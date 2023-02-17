指男僱主強姦 女傭主逼墮胎 印傭稱因姦成孕入稟索償

根據申索書，申索人X於2021年2月8日為答辯人沈盛霖（音譯）工作。翌日晚上，沈要求X為他刮沙及按摩，其間沈觸摸X的大腿內側。其後凌晨時分，X在沙發睡覺，沈走近及伸手入X胸圍內摸她乳房，並指插其陰道；每當X欲以哭泣聲求救，沈會用手捂住其嘴。

曾欲請辭被中介勸止 今已誕嬰

事後X萌生退意，但外傭中介告知因為X以前曾提早完約，倘今次再提前解約，恐難以繼續留港工作，X遂打消念頭。

其後數天，X再被沈侵犯，X為了自保，請求女僱主讓她到天台睡覺。約2月16日，X上樓休息時，遭沈強行拉到沙發，沈將X的雙手扭到她背後，然後除去X的褲及指插X的陰道。X試圖閉緊雙腿但不敵沈的力氣。其後X感覺沈將陽具插入她陰道，X無力反抗，最終沈在X體內射精。

一周後X作嘔及無食慾，在女僱主陪同下看醫生。其後X向女僱主投訴遭沈強姦，女僱主沒將醫生處方的藥給予X，反而強迫X服用墮胎藥。X最終在對方面前假裝服藥。

男僱主辯稱事主自願性交 審前獲撤控

同年5月8日，X離家向一間專門協助印尼外勞的機構求助。5月22日，沈被捕後被帶上法庭，被控強姦等4罪。庭上透露，他在警誡下承認與X發生3次性交，辯稱X是自願性交。最終沈在審訊前被撤銷起訴。同年11月，X在本地醫院誕下女嬰，沈是生父。

【案件編號：DCEO 3/23】