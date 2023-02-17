港聞

港聞二

指男僱主強姦 女傭主逼墮胎 印傭稱因姦成孕入稟索償

【明報專訊】一名外傭指稱投入新工不足兩周，某夜遭男僱主強行拉到沙發強姦，事後她因姦成孕，女僱主疑逼她服用墮胎藥。外傭前日入稟區域法院，起訴男僱主違反《性別歧視條例》，要求賠償醫院分娩費用9.1萬元，並就其創傷及醫藥費賠償。申索書無列明後者的賠償金額。

根據申索書，申索人X於2021年2月8日為答辯人沈盛霖（音譯）工作。翌日晚上，沈要求X為他刮沙及按摩，其間沈觸摸X的大腿內側。其後凌晨時分，X在沙發睡覺，沈走近及伸手入X胸圍內摸她乳房，並指插其陰道；每當X欲以哭泣聲求救，沈會用手捂住其嘴。

曾欲請辭被中介勸止 今已誕嬰

事後X萌生退意，但外傭中介告知因為X以前曾提早完約，倘今次再提前解約，恐難以繼續留港工作，X遂打消念頭。

其後數天，X再被沈侵犯，X為了自保，請求女僱主讓她到天台睡覺。約2月16日，X上樓休息時，遭沈強行拉到沙發，沈將X的雙手扭到她背後，然後除去X的褲及指插X的陰道。X試圖閉緊雙腿但不敵沈的力氣。其後X感覺沈將陽具插入她陰道，X無力反抗，最終沈在X體內射精。

一周後X作嘔及無食慾，在女僱主陪同下看醫生。其後X向女僱主投訴遭沈強姦，女僱主沒將醫生處方的藥給予X，反而強迫X服用墮胎藥。X最終在對方面前假裝服藥。

男僱主辯稱事主自願性交 審前獲撤控

同年5月8日，X離家向一間專門協助印尼外勞的機構求助。5月22日，沈被捕後被帶上法庭，被控強姦等4罪。庭上透露，他在警誡下承認與X發生3次性交，辯稱X是自願性交。最終沈在審訊前被撤銷起訴。同年11月，X在本地醫院誕下女嬰，沈是生父。

【案件編號：DCEO 3/23】

相關字詞﹕區域法院 性別歧視條例 強姦 印傭

上 / 下一篇新聞

落案半年後 區諾軒助警調查 獲展示趙家賢手機對話 忘案情細節「只能翻睇佢部機」
落案半年後 區諾軒助警調查 獲展示趙家賢手機對話 忘案情細節「只能翻睇佢部機」
戴倡找《蘋果》合辦論壇 庭播九西辯論被告發笑
戴倡找《蘋果》合辦論壇 庭播九西辯論被告發笑
控方質疑何桂藍專訪「審視後」重刊 鍾：不想删歷史紀錄
控方質疑何桂藍專訪「審視後」重刊 鍾：不想删歷史紀錄
控方：鄒家成主張屬客觀顛覆 鍾：不懂判斷止於言論算否
控方：鄒家成主張屬客觀顛覆 鍾：不懂判斷止於言論算否
蕭澤頤延任兩年 政府：便利交接
蕭澤頤延任兩年 政府：便利交接
「全政府動員」萬人演練「海嘯」應變 工會稱公僕敢怒不敢言 「緊急事故非文職範圍」
「全政府動員」萬人演練「海嘯」應變 工會稱公僕敢怒不敢言 「緊急事故非文職範圍」
旅巴司機不足 內地團3000人來港開會即日回程
旅巴司機不足 內地團3000人來港開會即日回程
失業率3.4% 連跌9月返疫初水平
失業率3.4% 連跌9月返疫初水平
失明女高音辦音樂會 盼成港人心罩隔開煩憂
失明女高音辦音樂會 盼成港人心罩隔開煩憂
廿小時3宗斬人 包括KOL男友 事主稱沒黑社會背景 沒與人結怨
廿小時3宗斬人 包括KOL男友 事主稱沒黑社會背景 沒與人結怨
冒老闆叫員工轉帳 詐騙洗錢集團24人落網
冒老闆叫員工轉帳 詐騙洗錢集團24人落網
港人口連跌3年 6萬淨遷移倍增 學者料移民人數近平頂：歷疫情社會風波「要走嘅都走晒」
港人口連跌3年 6萬淨遷移倍增 學者料移民人數近平頂：歷疫情社會風波「要走嘅都走晒」
聯國質疑國安委界定國安事 政府：無削弱法庭獨立裁決
聯國質疑國安委界定國安事 政府：無削弱法庭獨立裁決
環團：千頃填海77%爛尾 局方斥誤導 報告稱韓公私合建項目大走樣 被批不引港成功經驗
環團：千頃填海77%爛尾 局方斥誤導 報告稱韓公私合建項目大走樣 被批不引港成功經驗
輪候公屋微跌至5.5年
輪候公屋微跌至5.5年
何文田長期病漢染大鼠戊肝
何文田長期病漢染大鼠戊肝
「微電流」醫自閉 少年開心扉 理大研發 受助家屬欣慰「終有雙向溝通」
「微電流」醫自閉 少年開心扉 理大研發 受助家屬欣慰「終有雙向溝通」
童樂居職員壓童腿「助眠」 官斥陰險施痛楚裁罪成
童樂居職員壓童腿「助眠」 官斥陰險施痛楚裁罪成
大灣區GBA新聞：胡潤中國500強 兩成在灣區 75%上榜灣區企業市值跌 騰訊失榜首
大灣區GBA新聞：胡潤中國500強 兩成在灣區 75%上榜灣區企業市值跌 騰訊失榜首
灣區手記：重見中港直通巴 ／文：尚東美
灣區手記：重見中港直通巴 ／文：尚東美
金鐘暴動7人囚30.5至36月 官：持槌竹擲物罪責較嚴重
金鐘暴動7人囚30.5至36月 官：持槌竹擲物罪責較嚴重
擲燃燒樽定罪上訴 官指理據牽強拒批
擲燃燒樽定罪上訴 官指理據牽強拒批
白領工會正式除名 理事：紅線觸摸不定 監管下「做唔到啲咩」
白領工會正式除名 理事：紅線觸摸不定 監管下「做唔到啲咩」
水果店貓尋回 兩男涉偷竊被捕
水果店貓尋回 兩男涉偷竊被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】辯中史必修 吳秋北：西方上古史多神話 列中學「必須學習經歷」修正案通過
【Emily】辯中史必修 吳秋北：西方上古史多神話 列中學「必須學習經歷」修正案通過
【Emily】太陽能清涼休息站 為偏遠工友消暑
【Emily】太陽能清涼休息站 為偏遠工友消暑
【Emily】行人隧道天橋美化 地區風物變壁畫
【Emily】行人隧道天橋美化 地區風物變壁畫
【Emily】假律師詐騙增 律師會囑同行小心
【Emily】假律師詐騙增 律師會囑同行小心
【Emily】國際調解院籌備辦公室成立
【Emily】國際調解院籌備辦公室成立
【Emily】環團：超市派膠袋大減 收銀仍問「要唔要」
【Emily】環團：超市派膠袋大減 收銀仍問「要唔要」