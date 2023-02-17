「微電流」醫自閉 少年開心扉 理大研發 受助家屬欣慰「終有雙向溝通」

是次研究有逾150名14至21歲自閉症人士參與，團隊從中選擇沒有合併症（即同時出現至少兩種疾病情况）、正常或有限智商，及不需要或只服用輕量精神科藥物的41人，41人分為實驗組及對照組，前者會做10次微電流刺激治療。

41患者測試 證減偏執行為改善社交認知

結果顯示，微電流刺激腦部前額葉範圍，改善了突觸可塑性及神經元網絡連結，再結合認知訓練，有效減少年輕自閉症人士的偏執社交行為、提高靈活變通能力、信息處理能力，以及表情辨別力，有效提升整體社交及認知能力。

就讀中四的Royce約3歲時被診斷患有自閉症，2021年1月至2022年11月接受合共40次的微電流刺激治療。Royce的父親形容，Royce接受治療前較「自我」、不懂表達，但治療後性格「主動咗」，逐漸與身邊人溝通，如主動參與課堂小組討論，嘗試與同學交流。

生活上，Royce亦開始與父母分享自己喜愛的事物。「去日本旅行時下大雪，他（Royce）會覺得漂亮，讓媽媽拍照。」Royce的父親感嘆，一般人眼中普通不過的事，對自閉症人士的家人卻彌足珍貴，欣慰親子間終有雙向溝通。

理大康復治療科學系副教授韓明怡指出，微電流刺激治療是傳統藥物以外的另一新治療方向，惟所用頭套屬研究級別，費用逾50萬元。她透露，團隊未來將研究家用微電流刺激治療的可行性及持續治療的成效，以及利用「機器學習」預測微電流刺激的治療結果。

團隊：輕微痕癢刺痛 初步無嚴重副作用

研究團隊成員、精神科專科醫生佘嘉倩表示，臨牀研究發現治療提升了部分輕微自閉症患者的溝通能力、理解及表達能力，較少出現情緒激動或與人爭執的行為，且初步並無嚴重副作用，一般只有在刺激位置感到輕微痕癢或刺痛，形容結果令人鼓舞。