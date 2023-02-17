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輪候公屋微跌至5.5年

【明報專訊】本港公屋平均輪候時間稍回落。截至去年12月底有近23萬宗申請，一般申請者平均輪候時間5.5年，較對上一季5.6年微跌，長者一人申請則維持3.9年。房署解釋，平均輪候時間去年第四季改善，原因是過往數季有不少公屋單位可供編配。有議員認為輪候時間雖跌但改善輕微，長遠政府需繼續確保新屋邨如期落成。

房委會昨公布，截至去年12月底，過去12個月公屋一般申請者平均輪候5.5年，回復至2020年6月底水平；而公屋輪候冊約有133,700宗一般申請，以及約96,200宗配額及計分制下非長者一人申請，共約22.99萬宗申請。去年第四季獲編配入住公屋的一般申請約3800宗，當中獲編配的長者一人申請約680宗，另季內獲編配的配額及計分制下非長者一人申請約620宗。

至於新設的綜合輪候時間（即結合上公屋及入住簡約公屋），截至12月底輪候時間同為5.5年。房屋局長何永賢早前稱，首兩年綜合輪候時間將與一般公屋一樣，至2025/26年才有顯著分別。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，輪候數字僅輕微改善，未能過分樂觀。他認為輪候時間下跌，主要因多個新界區新公屋入伙，並消化部分輪候年期較長的一般申請者所致，但輪候時間仍於高位橫行，若要繼續下跌，關鍵是政府需確保新建屋邨如期落成。

相關字詞﹕梁文廣 公屋輪候時間

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