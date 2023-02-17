港聞

港聞二

聯國質疑國安委界定國安事 政府：無削弱法庭獨立裁決

【明報專訊】聯合國經濟、社會及文化權利委員會昨完成一連兩日審議，內容包括香港在內中國履行國際公約狀况，下月將發表報告。委員會副主席Michael Windfuhr質疑，若維護國家安全委員會可界定「國安事宜」，會否改變法庭裁決，詢問如何限制國家安全定義及避免隨意任用。特區政府在會上回應時重申，人大常委會釋法並無削弱法庭獨立裁決功能，《港區國安法》並不影響港人行使言論自由，包括批評政府政策或官員決定。

委員會問如何界定國安

保安局：國安法清楚定義

社文權利委員會昨大部分時間關注內地人權，另續觸及本港國安法的影響。Windfuhr在會上質疑，有些事在中國會「突然變成國家安全」，詢問如何界定國安，另提及有國安法被告被拒絕保釋。保安局首席助理秘書長黃添培回應稱，國安法清楚定義4類控罪、犯罪元素等，守法者不會誤墮法網。律政司高級助理法律政策專員樂逢源稱，很多地方國家安全並無定義，因為威脅國家安全的事，隨環境改變，故難以定義，因此法律中保留一定彈性。樂逢源又說，人大釋法只是澄清國安法條文適用在海外律師爭議，並無擴大特首或國安委權力。他說，國安法47條下發出證明書，只是審訊中有約束力的證據，法庭仍要處理裁決及其他爭議，並不影響法庭獨立。

教局反駁教科書審查指控 「不直接訂教材」

教育局首席助理秘書長賴子堅反駁「教科書審查」的指控，稱政府不會直接制訂教材，但透過專家組成的評審委員會評核教科書，教師亦可使用其他教材。

相關字詞﹕聯合國經濟社會及文化權利委員會

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