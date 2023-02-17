聯國質疑國安委界定國安事 政府：無削弱法庭獨立裁決

委員會問如何界定國安

保安局：國安法清楚定義

社文權利委員會昨大部分時間關注內地人權，另續觸及本港國安法的影響。Windfuhr在會上質疑，有些事在中國會「突然變成國家安全」，詢問如何界定國安，另提及有國安法被告被拒絕保釋。保安局首席助理秘書長黃添培回應稱，國安法清楚定義4類控罪、犯罪元素等，守法者不會誤墮法網。律政司高級助理法律政策專員樂逢源稱，很多地方國家安全並無定義，因為威脅國家安全的事，隨環境改變，故難以定義，因此法律中保留一定彈性。樂逢源又說，人大釋法只是澄清國安法條文適用在海外律師爭議，並無擴大特首或國安委權力。他說，國安法47條下發出證明書，只是審訊中有約束力的證據，法庭仍要處理裁決及其他爭議，並不影響法庭獨立。

教局反駁教科書審查指控 「不直接訂教材」

教育局首席助理秘書長賴子堅反駁「教科書審查」的指控，稱政府不會直接制訂教材，但透過專家組成的評審委員會評核教科書，教師亦可使用其他教材。