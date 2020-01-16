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港人口連跌3年 6萬淨遷移倍增 學者料移民人數近平頂：歷疫情社會風波「要走嘅都走晒」

【明報專訊】本港人口連續3年下降，政府統計處昨公布，2022年底香港人口臨時數字約為733.32萬，是2016年以來最低，較2021年同期減少約6.83萬，按年跌0.9%。不計單程證持有人移入，過去一年6萬香港居民淨移出，是2021年的約2.1倍。有移民顧問稱，英國及加拿大等自2020年起推出不同港人移民簽證，雖然因新冠疫情影響出行，前年淨移出人數較低，但去年各國放寬入境後，同年移出數字即急升。有學者料移民人數基本平頂，指港人數年間歷經疫情及社會風波，「已經見盡晒香港唔好嘅一面，要走嘅都走晒」，未來一年人口會否續跌視乎本港能否提升定居吸引力補充人才。

統計處數字顯示，本港居民淨移出人數去年呈升勢，過去一年有6萬香港居民淨移出，若計及2.12萬名單程證持有人移入，則錄得3.88萬人淨移出。過去一年有3.25萬人出生及6.21萬人死亡，有2.95萬人自然減少。低出生人數及高死亡人數，均為統計處自1961年有紀錄以來之冠。政府發言人稱，香港生育率一直在亞洲經濟體中屬最低之一；人口高齡化加上2022年第五波疫情，故去年死亡人數上升。

「高死亡低出生」歷年之冠

政府：下半年人口跌幅收窄

政府亦稱，疫情影響人才流入，隨防控放寬，移入人數去年底回升，去年下半年人口跌幅亦較上半年收窄，反映香港人口流動逐步復常，政府目標今年至2025年每年通過人才入境計劃輸入至少3.5萬名逗留至少1年的人才。政府重申，淨遷移涵蓋工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，香港居民離境時毋須申報外遊目的，故政府無港人移居外地的直接統計數字，稱香港作為國際城市人口流動性一直很高。

學者：料有人因不滿防疫提早移民

移民公司：申請放緩 移民數平穩向下

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝分析，港人移民潮自2020年起開始，有人需時準備，故延至去年離開。葉稱，去年6萬人淨移出仍「好犀利」，估計有人因不滿政府防疫選擇提早移民，估計除非本港政治環境變得更差，否則移民潮會放緩，惟本港宜居吸引力仍待提升，市民焦慮下料出生率續降，當局需更致力改善社會及經濟環境。

環凱移民顧問董事張家禧表示，去年經英國BNO簽證、加拿大「救生艇」計劃離港者分別以家庭及年輕人為多，去年下半年移民申請宗數整體放緩，認同今年移民人數平穩向下。

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