冒老闆叫員工轉帳 詐騙洗錢集團24人落網

涉款323萬 最高被騙20萬

涉案電話詐騙集團去年7月開始運作，主要以「猜猜我是誰」手法行騙，最少70人被該集團欺騙合共約323萬元，而每宗案件涉款2500元至20萬元不等。警方調查後發現騙徒以「太空卡」致電公司員工，包括餐廳、酒樓、零售商戶及物業管理公司，冒認公司老闆或管理層，表示急需現金周轉，要求員工即日將現金轉帳到指定戶口。騙徒會在極短時間內經銀行櫃員機取走款項。

警方上周六至前日（11至15日）拘捕8男5女，年齡23至65歲，包括一名50歲報稱無業男子，相信是集團主腦，負責購買太空卡、招攬操控傀儡戶口及處理騙款，另一名報稱運輸工人的骨幹成員則涉嫌操控戶口及處理騙款；以及11名傀儡戶口持有人，涉嫌負責借出戶口收款，共涉33個帳戶。警方相信今次行動已瓦解一個本地詐騙集團。

大部分被捕者供傀儡戶口 洗錢逾億

另外6男5女涉嫌洗黑錢被捕，年齡25至75歲，部分人涉收取幾百至幾千元報酬，出賣銀行戶口作非法用途，共涉21個戶口，涉及洗黑錢金額高達1.2億元，大部分為電話騙案騙款。行動中，警方檢取約100萬港元現金及一批名貴手表，又凍結200萬元銀行戶口資產。

商業罪案調查科總督察黎美儀表示，電話騙案佔整體騙案大約一成。2022年警方共接獲2831宗電話騙案舉報，較2021年的1140宗大增1.5倍；2022年全年電話騙案損失金額10.8億元，較2021年升33%，其中七成案件下半年發生。「猜猜我是誰」及「假冒官員」最普遍，分別佔全年電話騙案46%及54%；「假冒官員」導致損失達9.6億元，「猜猜我是誰」致損失1.1億元。