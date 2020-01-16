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廿小時3宗斬人 包括KOL男友 事主稱沒黑社會背景 沒與人結怨

【明報專訊】本港前晚至昨夜不足21小時內發生至少3宗斬人案。其中一宗在前晚11時許，31歲姓黃男商人在西區用膳後被4名男子施襲，男子全身多處被斬傷，大量流血，清醒送院，昨情况嚴重。據了解，傷者為KOL張欣欣的男友黃浩霆。警方將案件列作傷人，交由西區反三合會行動組跟進。

3漢落車施襲逃去 事主全身多處受傷

前晚約11時20分，黃浩霆與3名友人在西區一餐廳打邊爐後，走至山道70號一間小學對開時，突然有4名男子乘坐銀灰色私家車駛至，其中3人下車向黃施襲。從目擊者拍攝的片段所見，當時街上途人不多，其中一男揮武器斬向事主，事主踉蹌避開並大叫，另一名施襲者以武器指嚇事主朋友，令朋友難以上前協助。3名施襲者隨後上車往山道落山方向逃去。

黃事後躺在馬路，全身多處受傷，友人上前為他止血及打電話報警。救護車接報趕至，將傷者送往瑪麗醫院搶救。警方封鎖現場調查，地面遺下大量血漬及染血紙巾。據了解，事主稱沒有黑社會背景，也沒與人結怨，暫未知受襲原因。警方正追捕4名年約20至30歲的男子，身高約1.7至1.8米，中等身材，案發時身穿黑衣及戴口罩，部分人手持長約30厘米的刀。

翻查資料，黃浩霆在2016年曾受訪，稱與人合資經營北角遊戲機舖「遊戲世界GAMEWORLD」，惟機舖同年不獲續牌結業。黃本身是KOL張欣欣的男友，常在Ig發布兩人合照，女方日前發布兩人慶祝情人節的合照。

元朗遭兩刀手伏擊 黑漢清醒送院

另一宗案件為一名有黑幫14K背景男子，昨凌晨4時許接載友人返回朗屏8號住所後泊車離去，友人接到神秘電話一同返回泊車位置時，遭兩刀手伏擊，事主負傷逃入屋苑，兩兇徒逃去，事主清醒送院救治。警方正追查行兇動機，緝捕兇徒歸案。

事主33歲姓練，報稱調酒師，據悉有黑幫14K背景，同行男子姓陳。據了解，事發前陳在西菁街一酒吧飲酒，為免酒後駕車，要求練到酒吧駕駛其七人車接載他返回朗屏8號的住所。約凌晨4時許，兩人抵埗後，陳返回住所，練將車停泊於宏業南街屋苑對開自行離去，未幾陳接獲不明來電指七人車被其他車輛撞到，他遂通知練折返一同查看，當兩人走近七人車之際，兩名身穿黑色衫褲男子突然撲出施襲，練身中多刀，與陳跑入屋苑向保安員求助，兩刀手逞兇後逃去。警方接報在附近一帶兜截兇徒，未有發現。

練右手、左膝及背部被斬傷，救護員到場將他送往博愛醫院，因傷勢嚴重，其後轉送至屯門醫院救治。警方封鎖現場調查，七人車旁與屋苑通道留下血漬及染血衣物，友人在場協助調查，事主與友人均表示無結怨及欠債。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。

18歲男深水埗遇襲 負傷乘的士求醫

另昨晚7時許，一名18歲男子報案稱，較早前在深水埗西九龍中心附近遭數人伏擊，其中一人持刀斬傷他，他背及手部流血，負傷乘的士自行前往廣華醫院求醫，警方正調查行兇動機。

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