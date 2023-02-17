港聞

港聞二

失明女高音辦音樂會 盼成港人心罩隔開煩憂

【明報專訊】90後女生蕭凱恩自小因患眼癌失去視力，惟人生從未被眼前黑暗籠罩，兩歲時的一部電子琴為她開了另一扇窗，自此音樂照耀生命。她10歲起學唱歌追尋音樂夢，從中大音樂系畢業、現為演藝學院碩士生的她明天（18日）將在香港大會堂舉行首個個人音樂會。凱恩說，縱使無法看見新冠疫情3年來世界的改變，但感受到港人過去數年歷經社會跌盪的不安。她盼大家以口罩防疫之餘，其音樂亦可成為大家的「心罩」，在歌聲中掃走煩囂，尋回一絲平靜，「令大家諗起一啲情景、一啲故事，一齊透過音樂隔空交流回憶」。

橫跨歌劇古典流行 自彈自唱謝父母恩

凱恩出生3個月便因患眼癌而摘除雙眼眼球。失去靈魂之窗，她透過音樂、透過自己的聲線打開走向世界的大門。3年前凱恩中大音樂系畢業，系方本安排每名畢業生開辦個人音樂會，惟因疫情告吹。凱恩說，作為表演者一直很希望擁有個人舞台，防疫限制下各種演出取消，除了一段時間無收入，她亦期待再次在實體音樂會與聽眾交流，故今次以「愛」為主題的音樂會，由她自選歌單，有古典音樂有歌劇亦有流行曲。而她最期待的是親自作曲填詞的《啊爸爸和媽媽》，以自彈自唱感謝父母不離不棄和栽培。

凱恩的音樂會為香港藝術節及賽馬會慈善信託基金聯合主辦的第五屆「無限亮」計劃揭幕節目，「無限亮」自2019年起每年邀請多名有不同身體障礙的藝術家演出。凱恩今次演出亦是藝術節創辦以來首次有失明女高音表演。

她笑言希望下次音樂會可獻唱其他更貼地、由她創作的歌曲，最近一首是因她一次搭港鐵迷路有感而發寫成，未來或考慮先在網上分享，期待除了心境平靜，亦可開拓音樂另一面，為大家帶來歡樂。

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