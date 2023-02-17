失業率3.4% 連跌9月返疫初水平

建造零售就業改善明顯

統計處稱，上述比較期間差不多所有主要經濟行業失業率均下跌，其中建造業及零售業跌幅相對明顯；就業不足率下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、零售業及運輸業。同期不經季節性調整的失業人數減少約7600至118,400，就業不足人數減少約3200至52,100。不過，總就業人數減少約3100至3,662,200，總勞動人口亦減少10,700至3,780,600。勞福局孫玉菡稱，隨經濟活動逐漸復常，加上香港與內地恢復全面通關，入境旅遊反彈，勞工市場未來數月應會進一步改善。

林振昇認為失業率下跌是預期之內，現時旅遊相關行業人手不足，勞聯再培訓課程近數年不乏導遊參與，轉投保安、司機等行業，建議《財政預算案》提出5000至1萬元復業津貼，吸引人才重返旅遊業，亦建議擴展勞工處中高齡就業計劃至較少年輕人入行的行業。