旅巴司機不足 內地團3000人來港開會即日回程

有人自行留港 「隔3年感新鮮」

來自廣州的Sandy表示，有約3年沒來港旅遊，稱以前經常來港購物及觀看演唱會，形容今次重臨是「久別重逢」。她說，雖然主辦單位沒安排觀光及留宿，但現在兩地已全面通關，來回廣州至香港亦方便很多，故會自行留港多一兩天，打算到尖沙嘴一帶購物。

來自深圳的張先生表示，疫情前經常來港旅遊，認為相隔3年再訪港有新鮮感。他表示因公務繁忙，今次只能即日來回有少許可惜，打算會後到維多利亞港及到山頂，「看看香港的變化」。

旅遊促進會總幹事崔定邦昨於港台節目表示，有在港上市企業通關後隨即在港舉辦年度會議，是「對香港投下信心一票」。他說，業界上周一（6日）開始復辦內地赴港旅行團，由於籌備時間短，企業及負責營運的旅行社決定用簡單方法舉辦相關活動。

業界：不少旅巴待修 重啟業務開支百萬

對於未能安排團友在港觀光及留宿，崔定邦稱旅遊業仍需時復蘇，目前不少旅遊巴停泊在葵涌停車場等待維修，旅行社和巴士公司重啟業務或要過百萬元開支，形容巴士公司及旅行社過去3年「什麼子彈都用盡」。

他指出，該團團友有很多是高級管理人員或商人，有豐富旅遊經驗，認為未必需要以旅行團形式接待。據他了解，昨晚有部分團友留港消費及參與其他活動。