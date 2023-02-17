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「全政府動員」萬人演練「海嘯」應變 工會稱公僕敢怒不敢言 「緊急事故非文職範圍」

【明報專訊】政府早前總結抗疫經驗，設立「全政府動員」機制確保事故或重大危機發生時有能力動員應急隊伍，昨午首次演練。演練模擬海嘯引致本港低地水浸，須疏散大量市民。昨有約1萬名政府僱員參與，當中300人須前往位於海旁的北角社區會堂集合，各人準時抵達，公務員事務局長楊何蓓茵稱，結果反映政府內部通訊有效，特別提到選午飯時演練為測試員工會否「食定嘢先嚟」。有公務員工會反映公僕敢怒不敢言，認為應付緊急事故非文職工作範圍，認為應交由專業紀律部隊處理。

政府昨舉行代號「達陣I」的演練，測試內部通訊及動員能力，特首李家超、公務員事務局長楊何蓓茵到北角社區會堂視察。楊何蓓茵稱，逾70個決策局及部門已制定3更輪值名單，特首昨正午前啟動演練，各部門須確保員工於一至兩小時內接獲通知，其中900名員工須離開原來工作崗位，包括300個水務署、康文署等6個部門員工，限於下午3時前抵達北角社區會堂聽取簡報，其餘20個部門共600人亦須往各部門指定地點。

測內部通訊動員力

300人準時抵北角聽簡報

楊何蓓茵稱，由於緊急情况不能預視，故未能預告下次演練日期、每年演練次數，稱情境及時間亦須「賣關子」。至於演練結果，她稱上述300人均準時抵達，其他部門正收集評估報告，當局下月將向立法會介紹。

選午飯時間 測試會否「食定嘢先嚟」

被問到演練主要測試內部通訊，是否反映各部門抗疫時有溝通問題，楊何蓓茵無正面回應，稱應變成效關鍵在能否短時間調動大量人手，第一關便是通知。她稱，挑選於午飯時段演練，增加複雜程度，測試員工「食定嘢先嚟，（抑或）空肚嚟」。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，據他了解，如未能按時出現將有嚴重後果，相信他們寧願不吃飯也會盡早抵達，「不吃飯當然不好，（建議他們）奔赴現場經過麵包舖買個麵包、買支水就好了」。他形容同事敢怒不敢言，稱緊急事故非文職公僕工作範圍，應交由紀律部隊處理。

相關字詞﹕梁籌庭 公務員事務局 新冠疫情 全政府動員 楊何蓓茵

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