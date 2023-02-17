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控方質疑何桂藍專訪「審視後」重刊 鍾：不想删歷史紀錄

【明報專訊】「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，昨於區域法院進入第31天審訊。控方續針對立場專訪民主派35+初選候選人的文章提問，重提立場前年6月將專訪下架審視，後來重新發布何桂藍專訪，控方質疑此舉因「何桂藍係你哋嘅招牌」。前總編輯鍾沛權否認，強調傳媒珍視自家新聞內容，若非無可奈何也不會刪文，並哽咽稱「唔想將歷史紀錄……將佢刪走」。

「衷心感祖國強大」 料不危國安

控方指控立場發布專訪民主派35+初選候選人等17篇煽動文章，代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，首先針對前立場記者、參選人何桂藍的專訪提問，稱文章引述何提倡「同中央周旋，要同佢打過」，是煽動讀者憎恨中央，亦「將國家變成一個敵人」，恐危害國家安全。鍾沛權不同意，重申「我哋祖國、我哋中國，我係衷心覺得好強大，唔會咁樣危害到國家安全」，亦認為何桂藍言論針對執政政府，冀尋求手段更換政府，並不會危害國安，加上香港在回歸前後一直容許批評中共的聲音，何僅表達不滿，不應構成煽動。

立場新聞於2021年6月尾將專訪何桂藍等大量文章下架審視，最終重新發布何桂藍的專訪。控方詢問，即使何桂藍已因初選案被捕及被控，立場是否仍判斷文章無問題。鍾沛權直稱，「去到今時今日呢一刻為止，其實我都覺得無問題」；控方續質疑立場以文章「測試政府底線」，鍾隨即否認，重申認為文章「有意思」、值得保留。

控方稱立場因何桂藍是「招牌」故不刪文，鍾沛權回答時一度哽咽，解釋傳媒希望為歷史留下紀錄，文章是同事的努力成果，「如果唔係去到當時處境咁無可奈何」也不想刪除，而新聞是歷史的初稿，即使初稿「千瘡百孔」甚至錯誤，「但起碼留得低喺度，值得參考」。

控：未言「不代表立場」 鍾：刊建制亦不言

控方又質疑立場沒有「戴頭盔」，表明何桂藍不代表立場的觀點，「係因為佢代表你哋嘅立場囉」，鍾沛權反問「吓？可以咁推論嘅咩？」表明他不同意控方的論述，亦認為「正常讀者」不會推斷受訪者的觀點代表立場，故素無上述做法，即使轉載建制派筆者文章，也不會與其觀點切割。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 鍾沛權 何桂藍 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

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