戴倡找《蘋果》合辦論壇 庭播九西辯論被告發笑

憂開支申報徵《蘋果》法律意見

區諾軒供稱，早於2020年3月與戴耀廷構思初選時，已預期要舉辦選舉論壇，他在戴建議下聯絡一名《蘋果》記者表達有意舉辦論壇，後來《蘋果》願提供場地，他們與「立場新聞」、網台「城寨」和D100合作，在蘋果日報大樓舉辦共6場論壇，錄製影片後於各間媒體同時播放。

其間，區憂慮需否就論壇申報選舉開支、招致多少費用，他曾建議不以「35+」名義辦論壇，並向《蘋果》尋求法律意見，最終決定交由「民主動力」安排選舉申報。

區設計流程 戴6場只赴1

區諾軒承認負責設計選舉論壇流程，準備相關資料予初選候選人，文件寫有主持、嘉賓及6個環節。區表示，他出席了大部分論壇以觀察，但忘記缺席哪一兩場；戴耀廷參與過一次論壇，趙家賢應沒去過。

控方昨先在庭上播放九西論壇整個節目。片段顯示，黃碧雲甫開場稱，有人擔心她會被「重點招呼」，她表示議會抗爭不能避免。劉偉聰稱議會戰線和前線裏應外合，又說需要控制掌權者權力；何啟明提議利用議會資源對抗極權。除了馮達浚問黃會否「一齊衝？」劉澤鋒稱黃既然是抗爭者，問她「識唔識唱《願榮光》？」庭上多名被告不時傳出笑聲，林卓廷更被懲教人員輕拍手臂示意冷靜。

（初選案）