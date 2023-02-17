港聞

港聞一

戴倡找《蘋果》合辦論壇 庭播九西辯論被告發笑

【明報專訊】昨日另一重點是控方證人區諾軒供稱，在召開協調會議後就舉行選舉論壇。區憶述早期與戴耀廷商討初選時已有籌辦論壇的打算，戴提議找《蘋果日報》及其他媒體合作。控方播放九西選舉論壇片段，不認罪的民主黨黃碧雲屢遭質問，她被批評在任立法會多年是「捐山窿」，認罪被告、網媒「加山傳媒」創辦人馮達浚問黃若當選「願唔願意同我一齊衝？」黃回答「一齊衝！」此時被告欄內多人聞言發笑。

憂開支申報徵《蘋果》法律意見

區諾軒供稱，早於2020年3月與戴耀廷構思初選時，已預期要舉辦選舉論壇，他在戴建議下聯絡一名《蘋果》記者表達有意舉辦論壇，後來《蘋果》願提供場地，他們與「立場新聞」、網台「城寨」和D100合作，在蘋果日報大樓舉辦共6場論壇，錄製影片後於各間媒體同時播放。

其間，區憂慮需否就論壇申報選舉開支、招致多少費用，他曾建議不以「35+」名義辦論壇，並向《蘋果》尋求法律意見，最終決定交由「民主動力」安排選舉申報。

區設計流程 戴6場只赴1

區諾軒承認負責設計選舉論壇流程，準備相關資料予初選候選人，文件寫有主持、嘉賓及6個環節。區表示，他出席了大部分論壇以觀察，但忘記缺席哪一兩場；戴耀廷參與過一次論壇，趙家賢應沒去過。

控方昨先在庭上播放九西論壇整個節目。片段顯示，黃碧雲甫開場稱，有人擔心她會被「重點招呼」，她表示議會抗爭不能避免。劉偉聰稱議會戰線和前線裏應外合，又說需要控制掌權者權力；何啟明提議利用議會資源對抗極權。除了馮達浚問黃會否「一齊衝？」劉澤鋒稱黃既然是抗爭者，問她「識唔識唱《願榮光》？」庭上多名被告不時傳出笑聲，林卓廷更被懲教人員輕拍手臂示意冷靜。

（初選案）

相關字詞﹕黃碧雲 選舉論壇 九龍西 蘋果日報 港區國安法 民主派初選案

上 / 下一篇新聞

落案半年後 區諾軒助警調查 獲展示趙家賢手機對話 忘案情細節「只能翻睇佢部機」
落案半年後 區諾軒助警調查 獲展示趙家賢手機對話 忘案情細節「只能翻睇佢部機」
控方質疑何桂藍專訪「審視後」重刊 鍾：不想删歷史紀錄
控方質疑何桂藍專訪「審視後」重刊 鍾：不想删歷史紀錄
控方：鄒家成主張屬客觀顛覆 鍾：不懂判斷止於言論算否
控方：鄒家成主張屬客觀顛覆 鍾：不懂判斷止於言論算否
蕭澤頤延任兩年 政府：便利交接
蕭澤頤延任兩年 政府：便利交接
「全政府動員」萬人演練「海嘯」應變 工會稱公僕敢怒不敢言 「緊急事故非文職範圍」
「全政府動員」萬人演練「海嘯」應變 工會稱公僕敢怒不敢言 「緊急事故非文職範圍」
旅巴司機不足 內地團3000人來港開會即日回程
旅巴司機不足 內地團3000人來港開會即日回程
失業率3.4% 連跌9月返疫初水平
失業率3.4% 連跌9月返疫初水平
失明女高音辦音樂會 盼成港人心罩隔開煩憂
失明女高音辦音樂會 盼成港人心罩隔開煩憂
廿小時3宗斬人 包括KOL男友 事主稱沒黑社會背景 沒與人結怨
廿小時3宗斬人 包括KOL男友 事主稱沒黑社會背景 沒與人結怨
冒老闆叫員工轉帳 詐騙洗錢集團24人落網
冒老闆叫員工轉帳 詐騙洗錢集團24人落網
港人口連跌3年 6萬淨遷移倍增 學者料移民人數近平頂：歷疫情社會風波「要走嘅都走晒」
港人口連跌3年 6萬淨遷移倍增 學者料移民人數近平頂：歷疫情社會風波「要走嘅都走晒」
聯國質疑國安委界定國安事 政府：無削弱法庭獨立裁決
聯國質疑國安委界定國安事 政府：無削弱法庭獨立裁決
環團：千頃填海77%爛尾 局方斥誤導 報告稱韓公私合建項目大走樣 被批不引港成功經驗
環團：千頃填海77%爛尾 局方斥誤導 報告稱韓公私合建項目大走樣 被批不引港成功經驗
輪候公屋微跌至5.5年
輪候公屋微跌至5.5年
何文田長期病漢染大鼠戊肝
何文田長期病漢染大鼠戊肝
「微電流」醫自閉 少年開心扉 理大研發 受助家屬欣慰「終有雙向溝通」
「微電流」醫自閉 少年開心扉 理大研發 受助家屬欣慰「終有雙向溝通」
指男僱主強姦 女傭主逼墮胎 印傭稱因姦成孕入稟索償
指男僱主強姦 女傭主逼墮胎 印傭稱因姦成孕入稟索償
童樂居職員壓童腿「助眠」 官斥陰險施痛楚裁罪成
童樂居職員壓童腿「助眠」 官斥陰險施痛楚裁罪成
大灣區GBA新聞：胡潤中國500強 兩成在灣區 75%上榜灣區企業市值跌 騰訊失榜首
大灣區GBA新聞：胡潤中國500強 兩成在灣區 75%上榜灣區企業市值跌 騰訊失榜首
灣區手記：重見中港直通巴 ／文：尚東美
灣區手記：重見中港直通巴 ／文：尚東美
金鐘暴動7人囚30.5至36月 官：持槌竹擲物罪責較嚴重
金鐘暴動7人囚30.5至36月 官：持槌竹擲物罪責較嚴重
擲燃燒樽定罪上訴 官指理據牽強拒批
擲燃燒樽定罪上訴 官指理據牽強拒批
白領工會正式除名 理事：紅線觸摸不定 監管下「做唔到啲咩」
白領工會正式除名 理事：紅線觸摸不定 監管下「做唔到啲咩」
水果店貓尋回 兩男涉偷竊被捕
水果店貓尋回 兩男涉偷竊被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】辯中史必修 吳秋北：西方上古史多神話 列中學「必須學習經歷」修正案通過
【Emily】辯中史必修 吳秋北：西方上古史多神話 列中學「必須學習經歷」修正案通過
【Emily】太陽能清涼休息站 為偏遠工友消暑
【Emily】太陽能清涼休息站 為偏遠工友消暑
【Emily】行人隧道天橋美化 地區風物變壁畫
【Emily】行人隧道天橋美化 地區風物變壁畫
【Emily】假律師詐騙增 律師會囑同行小心
【Emily】假律師詐騙增 律師會囑同行小心
【Emily】國際調解院籌備辦公室成立
【Emily】國際調解院籌備辦公室成立
【Emily】環團：超市派膠袋大減 收銀仍問「要唔要」
【Emily】環團：超市派膠袋大減 收銀仍問「要唔要」