落案半年後 區諾軒助警調查 獲展示趙家賢手機對話 忘案情細節「只能翻睇佢部機」

新東協調會 泛民被批行禮如儀

16人否認《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪受審,區諾軒第四日以控方證人身分作供,講述2020年5月初選協調會議內容,包括第二次新界東會議。區表示,戴耀廷在會上提出加入「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」為初選條款,鄒家成質疑何不把「積極」改成「會」字。戴耀廷遂說服各人,就算用上「積極」一字,「比起唔用行前一步」。鄒家成及後提出就字眼問題即場投票,代表民主黨林卓廷列席的莊榮輝表示未獲該黨中委會授權處理。

區諾軒提及,席間有人「拎番以前民主黨好多事情出嚟批評」,且指摘民主黨和街工等泛民「行禮如儀」。傳譯主任一度無法將「行禮如儀」譯作英語,法官陳慶偉提議翻譯為「just go through the formalities」,庭上傳出笑聲。區表示,出席者最終沒就條款字眼達成共識,改為討論出選名單。

稱自己手機已删 靠趙機「重溫」對話

控方問到,新界東初選參加者有否舉行第三次會議,區諾軒自言只出席首兩次會議,不清楚之後的事。控方又問,區有否加入新東初選WhatsApp群組,區稱沒印象,「我只能夠翻睇趙家賢部手機」。法官李運騰關注為何要翻閱別人手機,區確認他2021年9月協助警方,其間獲展示趙家賢手機WhatsApp紀錄,得以「重溫」當時對話;至於他本人手機WhatsApp紀錄,在被捕前已刪去。

控方進一步詢問WhatsApp群組成員,區諾軒稱無印象,要翻查成員名單才能回答。法官李運騰聞言表示,明白事發至今隔了一段時間,不預期區諾軒擁有「相機般的記憶」(photographic memory),審訊亦不是「記憶力的遊戲」(memory game)。控方後來將名為「35+計劃新東信息發布區」的WhatsApp群組紀錄呈堂,區確認為剛才提及的群組。

超區會議短時間完結 因大局已定

至於「超級區議會」,區諾軒稱有意參選超區的人出席另一場協調會議,當中包括本案被告王百羽、岑敖暉、公民黨李予信、民主黨涂謹申和鄺俊宇。區表示,席間戴耀廷沒談及否決預算案的主張,會議亦在較短時間完結,因其他選區的協調會議已完成,「大局已定」。

總括而言,區諾軒表示各區協調會議最終都達成共識,各方同意舉辦初選和選舉論壇,亦訂下出選名單目標,以及被DQ(撤銷資格)者的替補機制。區稱,各區基本上採用「靈童制」為替補機制,即由被DQ者指定替補者出選。

翻查資料,區諾軒2021年1月被捕,同年3月與另外46人被帶上法庭提堂,控以串謀顛覆國家政權罪。除了於2021年9月協助警方調查,區早前作供時提起,曾於同年8月錄取口供。除了是認罪被告,他在本案身分為「從犯證人」(accomplice witness)。

