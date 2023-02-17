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落案半年後 區諾軒助警調查 獲展示趙家賢手機對話 忘案情細節「只能翻睇佢部機」

【明報專訊】「35+初選」案昨踏入第九天審訊。控方證人區諾軒繼續作供，一度稱要翻閱同案被告趙家賢的手機紀錄。在法官提問下，區諾軒確認於2021年9月（被起訴約半年後）已協助警方調查，其間獲展示趙家賢的WhatsApp紀錄。區諾軒稱，新界東初選協調會議最終未能就「積極」否決財政預算案抑或「會」否決預算案的條款達成共識，席間有人指摘泛民「行禮如儀」。

新東協調會 泛民被批行禮如儀

16人否認《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪受審，區諾軒第四日以控方證人身分作供，講述2020年5月初選協調會議內容，包括第二次新界東會議。區表示，戴耀廷在會上提出加入「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」為初選條款，鄒家成質疑何不把「積極」改成「會」字。戴耀廷遂說服各人，就算用上「積極」一字，「比起唔用行前一步」。鄒家成及後提出就字眼問題即場投票，代表民主黨林卓廷列席的莊榮輝表示未獲該黨中委會授權處理。

區諾軒提及，席間有人「拎番以前民主黨好多事情出嚟批評」，且指摘民主黨和街工等泛民「行禮如儀」。傳譯主任一度無法將「行禮如儀」譯作英語，法官陳慶偉提議翻譯為「just go through the formalities」，庭上傳出笑聲。區表示，出席者最終沒就條款字眼達成共識，改為討論出選名單。

稱自己手機已删 靠趙機「重溫」對話

控方問到，新界東初選參加者有否舉行第三次會議，區諾軒自言只出席首兩次會議，不清楚之後的事。控方又問，區有否加入新東初選WhatsApp群組，區稱沒印象，「我只能夠翻睇趙家賢部手機」。法官李運騰關注為何要翻閱別人手機，區確認他2021年9月協助警方，其間獲展示趙家賢手機WhatsApp紀錄，得以「重溫」當時對話；至於他本人手機WhatsApp紀錄，在被捕前已刪去。

控方進一步詢問WhatsApp群組成員，區諾軒稱無印象，要翻查成員名單才能回答。法官李運騰聞言表示，明白事發至今隔了一段時間，不預期區諾軒擁有「相機般的記憶」（photographic memory），審訊亦不是「記憶力的遊戲」（memory game）。控方後來將名為「35+計劃新東信息發布區」的WhatsApp群組紀錄呈堂，區確認為剛才提及的群組。

超區會議短時間完結 因大局已定

至於「超級區議會」，區諾軒稱有意參選超區的人出席另一場協調會議，當中包括本案被告王百羽、岑敖暉、公民黨李予信、民主黨涂謹申和鄺俊宇。區表示，席間戴耀廷沒談及否決預算案的主張，會議亦在較短時間完結，因其他選區的協調會議已完成，「大局已定」。

總括而言，區諾軒表示各區協調會議最終都達成共識，各方同意舉辦初選和選舉論壇，亦訂下出選名單目標，以及被DQ（撤銷資格）者的替補機制。區稱，各區基本上採用「靈童制」為替補機制，即由被DQ者指定替補者出選。

翻查資料，區諾軒2021年1月被捕，同年3月與另外46人被帶上法庭提堂，控以串謀顛覆國家政權罪。除了於2021年9月協助警方調查，區早前作供時提起，曾於同年8月錄取口供。除了是認罪被告，他在本案身分為「從犯證人」（accomplice witness）。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

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相關字詞﹕高等法院 超級區議會 新界東 趙家賢 區諾軒 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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