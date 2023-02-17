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2023年2月17日星期五
港聞二
落案半年後 區諾軒助警調查 獲展示趙家賢手機對話 忘案情細節「只能翻睇佢部機」
戴倡找《蘋果》合辦論壇 庭播九西辯論被告發笑
控方質疑何桂藍專訪「審視後」重刊 鍾：不想删歷史紀錄
控方：鄒家成主張屬客觀顛覆 鍾：不懂判斷止於言論算否
蕭澤頤延任兩年 政府：便利交接
「全政府動員」萬人演練「海嘯」應變 工會稱公僕敢怒不敢言 「緊急事故非文職範圍」
旅巴司機不足 內地團3000人來港開會即日回程
失業率3.4% 連跌9月返疫初水平
失明女高音辦音樂會 盼成港人心罩隔開煩憂
廿小時3宗斬人 包括KOL男友 事主稱沒黑社會背景 沒與人結怨
冒老闆叫員工轉帳 詐騙洗錢集團24人落網
港人口連跌3年 6萬淨遷移倍增 學者料移民人數近平頂：歷疫情社會風波「要走嘅都走晒」
聯國質疑國安委界定國安事 政府：無削弱法庭獨立裁決
環團：千頃填海77%爛尾 局方斥誤導 報告稱韓公私合建項目大走樣 被批不引港成功經驗
輪候公屋微跌至5.5年
何文田長期病漢染大鼠戊肝
「微電流」醫自閉 少年開心扉 理大研發 受助家屬欣慰「終有雙向溝通」
指男僱主強姦 女傭主逼墮胎 印傭稱因姦成孕入稟索償
童樂居職員壓童腿「助眠」 官斥陰險施痛楚裁罪成
大灣區GBA新聞：胡潤中國500強 兩成在灣區 75%上榜灣區企業市值跌 騰訊失榜首
灣區手記：重見中港直通巴 ／文：尚東美
金鐘暴動7人囚30.5至36月 官：持槌竹擲物罪責較嚴重
擲燃燒樽定罪上訴 官指理據牽強拒批
白領工會正式除名 理事：紅線觸摸不定 監管下「做唔到啲咩」
水果店貓尋回 兩男涉偷竊被捕
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【Emily】太陽能清涼休息站 為偏遠工友消暑
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【Emily】假律師詐騙增 律師會囑同行小心
【Emily】國際調解院籌備辦公室成立
【Emily】環團：超市派膠袋大減 收銀仍問「要唔要」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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