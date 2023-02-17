灣區手記：重見中港直通巴 ／文：尚東美

熟悉又陌生的「環島中港通」巴士，已經3年沒看過它的身影了。在新冠疫情之前，經常坐直通巴士來往廣州和香港，一是方便，上車地點遍佈九龍、港島或新界，而目的地就在廣州市中心；二是便宜，來回只需兩百多元。當時在廣州讀書的我，經常在周六日或假期，只需提早一日網上買票，甚至出發當天才買票，拎起背包就走，瀟灑自如。

坐在去深圳的巴士上，看着乘客忙於放置行李，有人獨自拖着兩個大行李箱，也有一家三口拖着一個行李箱外加一個嬰兒車，還有人拉着小推車，上面放着經典的「紅白藍」膠袋，就如當年坐直通巴士的畫面，讓人份外親切。

3小時後，巴士終於到達羅湖車站，下車後依稀記得，左手邊有扶手電梯上2樓。果然我沒記錯，可惜電梯沒運作。走上2樓，除了零星途人，只有顯眼的橙色工作服清潔工人在打掃，以及幾個商業城工作人員坐在樓梯休息。商業城大部分商舖也未開，靠近羅湖口岸聯檢大樓外，有格外顯眼的巨型鐵馬陣，雖說第二天全面通關可能會人多，但那陣勢也實屬有點誇張。

這讓我想到上次高鐵通關，自己乘搭首班開往廣州東站的列車，車廂內大多都是同行以及試搭的香港議員，真正乘客反而不多，要回到以前的正常人流，可能需要一些時間。

文：尚東美