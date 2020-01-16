大灣區GBA新聞：胡潤中國500強 兩成在灣區 75%上榜灣區企業市值跌 騰訊失榜首

《2022胡潤中國500強》按照企業市值或估值排名，其中上市公司市值按2022年11月15日的收市價計算，非上市公司估值則參考同業上市公司或根據最新一輪融資情况估算。是次上榜門檻為280億元（人民幣，下同），按年下降40億元。500強企業總價值亦下降23%，減至51萬億元。

上榜門檻降 Shein估值翻倍躍升86名

根據榜單，2022年上榜500強的大灣區企業有107家。以地域分類，來自深圳的有42家，是9+2城市中數量最多，其次是香港（28家）及廣州（15家），東莞及佛山分別有8家及6家，珠海、惠州等也有企業上榜。若論排名，500強頭10名中，有4間來自深圳，包括第2位的騰訊、第5位的華為、第9位的比亞迪和第10位的平保。

不過，是次上榜的灣區企業亦面對市值或估值下降，頭10大灣區企業中有9家的市值或估值較2021年減少（表一），以騰訊跌幅最大，令台積電登上500強第一名；另一邊廂，來自廣州的電商Shein，估值按年增加1500億元，升幅達1.15倍，在增加估值金額方面是500強之最，排名21名，躍升86位。據《聯合報》報道，胡潤中國500強的名單自2020年開始納入台企，台積電、聯發科技、鴻海等63家台企亦列入最新名單之中。

港企最佳新地排32 中華煤氣首上榜

港企方面，新鴻基地產及銀河娛樂是500強中市值最好的港企，分別以2420億元及1830億元排32位和46位，後者市值按年增近11%（表二）。電動工具消費股「創科實業」則因市值減少約38%，從37位跌至57位。另外，中華煤氣今次首度上榜，並以市值1130億元進入百強，排92位。

總體而言，有99家企業於2022年落榜，包括泡泡瑪特、融創等。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤指出，如果與新冠疫情前的2019年榜單比較，有249家、即當年500強企業半數已經落榜；從行業分佈來看，3年前最多入榜企業的房地產行業已從第1降至第10，醫療健康行業則相對穩健，能源及半導體行業上升較快，零售跌出十大，反映疫情間各行業的變化。

明報記者