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港聞二

張國鈞：立23條全速無阻礙

【明報專訊】立法會昨日舉行第7次前廳交流會，律政司副司長張國鈞在會後說，律政司正按照特首李家超的指示及決定，全速進行《基本法》23條立法工作，冀今年有實質進展，並強調無出現阻礙，「當中並無你（記者）所提及，有啲咩撠住所以上唔到立法會」。

張國鈞昨日與商經局長丘應樺、財庫局長許正宇、勞福局長孫玉菡、政制局長曾國衞等官員出席前廳交流會。警務處長蕭澤頤前日表示，月內會交代如何處理約6000個在反修例運動被捕但未被控的人；張國鈞昨說，律政司已按執法部門需要提供法律意見，並無個案延後。

有線電視前日獲准交還本地收費電視牌照，將於6月停播收費頻道，被問到是否擔心影響市場競爭，丘應樺稱目前仍有其他收費電視節目，市場生態會隨時間和商業決定改變，「市場自身會判斷收費電視是否必要」。他重申收費電視市場開放，有興趣者可進入。

人才通逾萬申請 7700已批

昨日會上主要討論特首率團出訪中東的成果，以及政府在發展經濟和「搶人才」方面的計劃。孫玉菡表示，「高端人才通行證計劃」已收到逾1萬宗申請，當中約7700宗已批出，申請者以年輕人居多，30歲以下者約佔一半，整體97%申請者是50歲以下。他又稱，申請人中「全球百強大學」畢業且具3年工作經驗者佔一半，工作經驗少於3年佔三分之一，至於循高薪類別（年薪250萬元或以上）申請的則有約六分之一。

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