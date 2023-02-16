聯國經社文委員關注國安法 提工盟停運及黎智英案

被問會否廢法 港官：有需要繼續執行

港府官員昨在會上回應稱，香港仍然面對國安威脅，需要繼續執行國安法，並重申國安法執法行動是根據法律及證據，與涉事者背景無關。至於黎智英案，官員稱案件仍在進行，法院會獨立及公平地審訊。赴當地與會的政制局常任秘書長傅小慧稱，香港在國安法及新選制雙重保障下，已「回到一國兩制的正確軌道」。

委員會昨日的3小時審議聚焦新疆、西藏及香港人權狀况。香港方面，委員會副主席溫德富爾（Michael Windfuhr）稱，收到的資料顯示國安法生效後，公民社會生態被改變，其中一個最大工會停運、學術自由受侵蝕，而國安法由特首領導的維護國家安全委員會詮釋，詢問港府怎樣確保國安法不被用作打壓或阻礙公民社會活動。他提及，收到民間團體支持國安法，也收到民間團體稱因國安法不能親身到日內瓦參與審議，也有部分香港團體人士流亡。

委員埃內貝勒（Ludovic Hennebel）質疑，香港記者難以發揮專業，詢問港府何時停止檢控記者及傳媒機構，另指港區國安法與人權法治不符，詢問會否廢除國安法。

保安局首席助理秘書長黃添培回應稱，國安法條文列明保障人權，不同國家及地方都可基於國家安全限制人權。他又表示，公約審議工作公開透明，民間團體與聯合國的正常交流受《基本法》及特區法律保障。

保安局：不同國家都可基於國安限人權

勞工處助理處長張凱珊稱，港人享有組織工會權利，指2021至2022年間取消註冊的176個工會中，只有一個由港府取消，其他175個均屬自願。她說註冊工會數量自2019年起上升。

港府今次派10人代表團到日內瓦，除了傅小慧，還有政制局副局長胡健民、保安局副秘書長翁佩雯等。中方代表團有24人，包括最高人民法院、衛健委、統戰部、常駐聯合國等代表。