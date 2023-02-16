有義教同行 六旬漢滑翔傘墮海溺斃 飛行員及非受薪教練毋須登記 協會促加強資歷規管

昨午2時許，62歲男子杜耀南玩滑翔傘時懷疑失控，在西貢浪茄灣沙灘對出約20米海面墮海遇溺，被在場市民救起後昏迷。消防及飛行服務隊接報趕赴現場，以直升機將事主救起送往東區醫院，延至近3時不治。

事發浪茄「較容易」 事主一兩年經驗

據了解，事主有一至兩年滑翔傘經驗，事發時由獨孤山出發，以滑翔傘飛往浪茄灣，兩名友人及一名教練同行，教練屬義教性質。事發後多名親友到醫院了解事件，各人神情憂傷。據悉事主家住香港仔嘉隆苑，本身在黃竹坑經營遊艇公司，負責銷售、出租遊艇及水上運動產品，亦提供帆船及潛水證書課程，另任進出口公司董事。

根據香港滑翔傘協會網頁，民航處指定滑翔傘飛行地點共8處，浪茄灣屬較容易場地，主要降落區為浪茄灣海灘，亦可在半山起飛處原地降落。協會安全主任趙浩南說，昨日天色不俗，惟事發時吹偏北風，較易有風險，而飛行員墮海後有可能被傘繩纏住，致未能游泳及求生。

協會設自願記錄路線平台 使用者寥

目前政府無就滑翔傘飛行員訂立發牌或登記制度，僅民間組織香港滑翔傘協會有資歷制度。趙浩南說，事主並非會員，亦無在協會考取證書，不清楚他有否獲其他國際資歷。該會設自願平台予飛行員記錄飛行路線，趙指平台並無事主資歷資料及昨日飛行活動紀錄，承認平台使用人數不多，「可能嫌麻煩」，如由民航處統籌更好。

趙稱，協會透過宣傳教育呼籲市民飛行前要具合適資格，成效不大，「始終（考牌）要付出，要畀錢」，民航處曾與該會商討推行飛行員實名登記，問題核心是無相關規管法例。他指現行制度下僅少數飛行員達水平獲准任職受薪教練，且須先向民航處登記，「義教」成監管漏洞，「唔收錢，但事後請食飯點計？出咗事，責任喺事主定教練度？」

5年3死 死因庭倡規管 民航處稱正研究

由2018年至昨日約5年時間，至少有5宗滑翔傘意外，共致3死2傷。其中男子鍾旭華2018年在大嶼山玩滑翔傘意外身亡，死因研訊本月3日結束，陪審團提出多項建議，包括修例賦權民航處規管滑翔傘活動，要求飛行員飛行前經網上平台提供資歷、飛行路線等，供處方審批。民航處昨稱，正仔細研究死因庭建議。

申訴專員去年亦建議要求飛行員事先實名登記及為飛行器註冊等，民航處稱正推行其中4項措施，包括加強宣傳教育及延長續期許可證的有效期，其餘涉及政策和立法的建議，處方正與相關政策局商討可行性。