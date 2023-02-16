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社民連5人認示威犯聚 陳寶瑩：無辦法

【明報專訊】社民連8名成員2020年五一勞動節前夕到警總示威，不滿遊行未獲批准，被控違反「限聚令」，其中3人已認罪，餘下5人包括主席陳寶瑩等昨在東區裁判法院再提訊，全部認罪，各被判罰款4500元。辯方求情稱，被告當時對法例理解未夠深入及與法庭不同，真誠相信行為無違法，非故意挑戰法紀和衝擊法治。

昨日提訊的包括黃浩銘、陳寶瑩、周樹榮、梁國雄及曾健成，均選擇認罪。案情指稱，2020年4月30日，各被告到灣仔警察總部示威，當時有4人限聚令要求；其間警方曾勸喻和警告，提醒保持距離，他們無理會並續叫口號，最終警方發出定額罰款通知書。

梁國雄正就「初選案」受審，昨日未能出庭，裁判官接納他以書面方式認罪。黃浩銘答辯時稱「我承認違反法例，但冇違背良心」，陳寶瑩指當時已有1.5米距離，仍被指違法，「無辦法，只能認罪」。

社民連另涉一宗同年五一勞動節的限聚案，擬上訴終院，高院拒批許可。黃浩銘昨日陳情稱，和平示威權不容剝奪，不認同高院判決，但決定不再爭持，會「寬容接受」。

職工盟屬下工會4人否認街站犯聚 5月審

另外，職工盟「建築地盤職工總會」同年5月6日在金鐘設街站派發防疫物資及傳單，10名義工涉違限聚令，各被票控「參與受禁群組聚集」，當中6人已認罪，餘下4人昨在東區裁判法院否認控罪，分別是曾浩源、翁家文、黃俊宇及林小薇，案件排期今年5月8日開審，預計需時3天。認罪的何天忻、王宇來、黃樂文、蔡達俊、黃百勤及劉永森各被罰款4000至4500元。

【案件編號：ESFS 13、16、17、18、19/2020；ESFS 500009、500013、500015/20；ESS 500531/20】

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