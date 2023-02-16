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助夫性侵稚女 婦認罪囚3年 稱以為助健康變乖 另要求兩女看性交「示範」

【明報專訊】中年婦與一名雲南農民再婚後，在兩名女兒面前示範性交、手淫及口交等行為，又協助丈夫侵犯孻女，聲稱因迷信而以為讓丈夫吻女兒陰部，能令女兒健康及變乖。婦人昨在高院承認兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪、一項「製作兒童色情物品」罪及一項「協助和教唆猥褻侵犯另一人」罪。法官形容案件匪夷所思，斥被告身為母親，非但無盡責保護女兒，更與人傷害女兒，嚴重違反誠信，判監3年。

辯方稱趁傳媒在場向女認錯 官斥「搞錯」

42歲女被告化名L.M.，是事主X和Y的生母，兩姊妹案發時分別約11及13歲。法官形容X遭遇悲慘，她曾因事件割脈，但仍為母寫信求情，相反被告至今未向女兒道歉。辯方解釋，被告早有歉意，礙於中國人不願坦白心聲的傳統才沒明言，並即時提出趁有傳媒在場致歉。法官聞言斥「有無搞錯」，居然要女兒看新聞才知悉母親致歉。

法官判刑後叮囑被告「就算尷尬都要道歉」，只有親口認錯，才可以令女兒釋懷。被告自2019年首次聆訊後還押至今逾3年，料可即時獲釋。

被告的丈夫早前承認6項侵犯X的控罪，周二（14日）經陪審團裁定強姦、非禮等8罪成立，對象均是Y。他原定昨日在高院求情，但因無法出庭，押後至3月27日再訊。據悉，男被告罪成後試圖割腕，被發現後送院搶救。

夫罪成圖割腕 送院搶救押後求情

根據案情，2014年被告與X及Y的生父離婚，翌年與來自雲南的男子再婚。對方每次來港，都與被告一家三口同住葵涌某公屋單位。2019年4月22日晚，X與被告及繼父同牀，被告按住X小腿及脫光X下身，用雲南話說「快點」，着丈夫舔X私處。繼父其後用陰莖在X私處上下移動，X驚恐不敢出聲。

女兒事後𠝹手 社工跟進揭發

事後X出現𠝹手等行為，學校社工跟進X時揭發事件。警方調查後，在被告手機發現一段X脫光衣服的影片。X及Y表示，被告曾聲稱要教授如何懷孕、避孕及性交，故兩度要求X及Y待在牀邊，觀看她與丈夫性交。

被告警誡下稱，因X和Y對性好奇，她才示範性交，她因迷信以為可讓X健康及變乖，才拍攝X的裸照並傳給「神婆」，以及讓丈夫吻X的陰部。

【案件編號：HCCC50/2022】

相關字詞﹕繼父 製作兒童色情物品 向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為

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