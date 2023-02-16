牀照要脅女子當性奴 繩角導演認罪 另要求拍片「扮狗」助覓性伴 還押3．1判刑

被告羅俊偉（43歲，導演）原被控於2022年2月28日，在黃大仙威豪花園一個單位內襲擊女事主X；以及於同年3月26日至27日，威脅會發布X的私密影像，意圖致使X受侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有對威脅會作出的發布給予同意，以及不理會X是否同意威脅會作出的發布。

根據案情，被告2022年1月認識任酒吧兼職女郎的X，之後要求對方提供性交易。X為減輕經濟負擔，同意被告要求，兩人在被告家中先後發生兩次性行為。

曾有性交易 普通襲擊罪獲撤控

同年3月26日，被告向X傳送兩張私密照，攝於他們首次性交時。其中一張拍到X臉上沾有精液，臉旁有一條陰莖；另一張拍到X跪在牀上啜腳趾。被告藉要脅公開涉案照片，要求X成為他的性奴及拍片表明會成為他的性奴、自拍裸照及「扮狗」跪地伸脷的影像，以及找其他女子服侍被告。

警誡下稱「飲醉酒」無意公開

案情續指，X擔心被告會發布涉案照片，故遵從要求自拍裸照及「扮狗」照，又答應會找另一女子與他性交。其後X感到憂慮，決定報警。被告及後被捕，警誡下稱「我有同佢（事主）對話，不過嗰日我飲醉酒，冇諗住發啲裸照出去」。辯方昨日求情稱，被告只是口出惡言。

【案件編號：KCCC 3048/22】