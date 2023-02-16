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港聞二

內企3000人訪港團 導遊不足未能留宿

【明報專訊】本港與內地全面通關一個多星期，有內地企業今日安排規模達3000人的訪港團來港，惟因本地旅遊巴及導遊等不足，最終只即日來回到亞洲博覽館參與年度會議及看歌手表演，未能如疫前般安排觀光及留宿。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠指出，現時每月入境團數少，不及疫前一成，工作機會少、收入不穩下，旅行社「養唔起」亦難說服已轉行的導遊歸隊。旅遊業界立法會議員姚柏良形容，復蘇初期本港旅客量與業界人手陷「雞先定蛋先」惡性循環，客少沒前景自然難吸引人入行，盼當局為業界提供復常基金，助業界請人提升接待力，突破樽頸。

業界倡政府設「復常基金」破人手樽頸

旅遊促進會總幹事崔定邦稱，據他了解該團或因本港接待力不足，未能安排觀光，而疫前業界幾乎每周均會接待內地企業的過千人大型訪港團，盼人手復常後可重啟觀光行程。

梁芳遠稱以每輛載50人旅遊巴須有最少一名導遊接待計算，接待3000人即需60輛旅遊巴、司機及導遊各60人，疫前本港約2000名導遊屬活躍全職工作，但現時不少人見旅行團少不願長期歸隊，結果留港數天的旅行團每日由不同導遊頂更，情况不理想，而旅遊巴亦因車少司機少，數日收費可高達萬元。民建聯立法會議員劉國勳表示，前日與跨境客貨運輸業界及澳門交通事務局長林衍新會面，提出探討跨境營運車司機資格互認，獲局方回應會積極研究。

旅發局昨公布初步數據，上月有約50萬訪港旅客，僅及疫前2019年同期678.4萬人次約7.4%。

機場人力調查料季內完成 上月起降量復半

至於航空業人手，運輸及物流局長林世雄昨在立法會表示，現時機場員工約5.3萬人，機場今年1月航班起降量及客運量已分別回復至疫前50%及35%，機管局新一輪機場人力調查預計會在今季內完成，目標今年下半年制訂措施推動航空界人手可持續發展，又說會研究為機場員工提供免費或折扣交通優惠。對於業界提出輸入技術員級別或以下外勞，林稱政府會考慮需求及對本地勞動市場影響再決定，會在兩者間取得平衡。

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