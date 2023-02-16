內企3000人訪港團 導遊不足未能留宿

業界倡政府設「復常基金」破人手樽頸

旅遊促進會總幹事崔定邦稱，據他了解該團或因本港接待力不足，未能安排觀光，而疫前業界幾乎每周均會接待內地企業的過千人大型訪港團，盼人手復常後可重啟觀光行程。

梁芳遠稱以每輛載50人旅遊巴須有最少一名導遊接待計算，接待3000人即需60輛旅遊巴、司機及導遊各60人，疫前本港約2000名導遊屬活躍全職工作，但現時不少人見旅行團少不願長期歸隊，結果留港數天的旅行團每日由不同導遊頂更，情况不理想，而旅遊巴亦因車少司機少，數日收費可高達萬元。民建聯立法會議員劉國勳表示，前日與跨境客貨運輸業界及澳門交通事務局長林衍新會面，提出探討跨境營運車司機資格互認，獲局方回應會積極研究。

旅發局昨公布初步數據，上月有約50萬訪港旅客，僅及疫前2019年同期678.4萬人次約7.4%。

機場人力調查料季內完成 上月起降量復半

至於航空業人手，運輸及物流局長林世雄昨在立法會表示，現時機場員工約5.3萬人，機場今年1月航班起降量及客運量已分別回復至疫前50%及35%，機管局新一輪機場人力調查預計會在今季內完成，目標今年下半年制訂措施推動航空界人手可持續發展，又說會研究為機場員工提供免費或折扣交通優惠。對於業界提出輸入技術員級別或以下外勞，林稱政府會考慮需求及對本地勞動市場影響再決定，會在兩者間取得平衡。